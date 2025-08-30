Σημαντικό βήμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα σηματοδοτεί η χθεσινή απόφαση (29/08) αδειοδότησης των πρώτων τεσσάρων παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, που θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρώτο κύμα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο έκανε λόγο για «μια εμβληματική καινοτομία» και τόνισε ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνιστά «δικαίωση για τις οικογένειες που έστελναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για σπουδές».

«Να σταθώ και στο γεγονός ότι η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξη μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες. Για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά.

Και βέβαια, το γεγονός -να το τονίσω αυτό- ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση -υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στη συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι-, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική.

Θα έλεγα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια νίκη της κυβέρνησης, αλλά είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας. Είναι και μια στιγμή δικαίωσης για όλες εκείνες τις οικογένειες που επί χρόνια πλήρωναν σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό, όταν αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να σπουδάσουν στην πατρίδα μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηριστικά στο υπουργικό συμβούλιο.

Τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που αναμένεται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα

Πρόκειται για το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια, που θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το «The Open University», το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK (The University of YORK CITY) στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα The University of Keele και UNIC ATHENS, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, με έδρα την Αθήνα.

Τα 8 μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία δεν έλαβαν άδεια λειτουργίας έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε βελτιωτικές αλλαγές και να κάνουν αίτηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

«Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο. Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη.

«Η ελληνική κοινωνία έχει πλέον την ωριμότητα, την πείρα, αλλά και την γνώση, προκειμένου να αντιληφθεί τί ακριβώς χάθηκε επί δεκαετίες και πώς μπορεί η χώρα να μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα την ανάδειξή της σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο. Δίνουμε την ευκαιρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, να συμβαδίσει με τις διεθνείς τάσεις, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους νέους μας.

Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου. Τα έργα, και όχι τα λόγια, μετράνε και στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κυβέρνησή μας αναμετράται καθημερινά με την ύψιστη ευθύνη της απέναντι στο αυτονόητο, στους νέους ανθρώπους και στο μέλλον της πατρίδας μας», κατέληξε η υπουργός Παιδείας.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, δήλωσε σχετικά:

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) στη χώρα μας, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για μία ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία δίνει στους νέους μας περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και περισσότερους δρόμους αριστείας.

Η διαδικασία της αδειοδότησης υπήρξε απολύτως διαφανής, τεκμηριωμένη και αυστηρή, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέπεια στην προ του 2019 προεκλογική δέσμευση, άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία ενός πλουσιότερου και πιο ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού χάρτη. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να καταστεί κόμβος γνώσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με νέες προσλήψεις μελών ΔΕΠ, με ενίσχυση της χρηματοδότησης, με αναβάθμιση των υποδομών. Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Για δεκαετίες η χώρα έμενε δέσμια αγκυλώσεων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νέοι να αναζητούν ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, δαπανώντας πόρους και ταλέντο που θα μπορούσαν να μείνουν εδώ. Εμείς σπάμε αυτά τα στεγανά και δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε νέο να σπουδάσει σε ένα περιβάλλον διεθνώς ανταγωνιστικό, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του.

Η εκπαιδευτική μας πολιτική εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την επόμενη ημέρα της χώρας, καθώς δεν νοείται ισχυρή οικονομία χωρίς ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν νοείται εθνική πρόοδος χωρίς ανοιχτούς δρόμους γνώσης και καινοτομίας.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σχέδιο και όραμα και η Ανώτατη Εκπαίδευση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πορείας – με περισσότερες επιλογές για τους φοιτητές, με περισσότερες ευκαιρίες για την κοινωνία, με περισσότερη δύναμη για τη χώρα».