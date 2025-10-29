«Οι “κυβερνητικές πηγές” οδηγούνται απο φάλτσο σε φάλτσο» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει «Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Επί τη ευκαιρία είναι σκόπιμο να μας εξηγήσουν μερικά θέματα, για να καταλάβουν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας:

Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση;

Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία;

Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα».