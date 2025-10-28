Ο τυφώνας Melissa έφτασε σήμερα στη Τζαμάικα με άνεμους που αγγίζουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα, καθιστώντας τον τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες, εκτεταμένη διάβρωση ακτογραμμής και κινδύνους για τη ζωή των κατοίκων.

Τυφώνας Melissa: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τζαμάικα

Η χερσαία πρόσβαση σημειώθηκε στη νότια-δυτική περιοχή του νησιού, κοντά στην περιοχή New Hope. Ο τυφώνας κατηγορίας 5 σαρώνει τη χώρα, και σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα συνεχίσει προς τις ανατολικές ακτές της Κούβας, εξασθενώντας σε κατηγορία 4 κατά τη διέλευσή του.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ προειδοποιεί για πιθανή βροχόπτωση έως και 40 ίντσες (πάνω από ένα μέτρο) σε ορισμένες περιοχές της Τζαμάικας, καθώς και για επικίνδυνα κύματα καταιγίδας. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα.

Οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή μέτρα έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια και να αποφύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση. Αν και η προετοιμασία της χώρας έχει βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενους τυφώνες, η κλίμακα του Melissa προκαλεί σοβαρές ανησυχίες.

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Τζαμάικα Ο υπουργός Υγείας της Τζαμάικα δήλωσε τη Δευτέρα (28/10) ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ προετοιμάζονταν για τον επερχόμενο τυφώνα «Melissa». «Τις τελευταίες ημέρες, κατά την προετοιμασία για την καταιγίδα, είχαμε τρεις θανάτους – τρεις θανάτους που συνδέονται με την κοπή δέντρων και, σε μία περίπτωση, ηλεκτροπληξία λόγω της κοπής ενός δέντρου», δήλωσε ο Chris Tufton. Σε μία περίπτωση, ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω του στο St. Elizabeth, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με την εφημερίδα Jamaica Observer. Υπήρξαν επίσης «σχεδόν 15» τραυματισμοί που συνδέονται με τις προετοιμασίες για τον τυφώνα στην Τζαμάικα, δήλωσε ο Tufton, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι αφορούσαν άτομα που έπεσαν από στέγες και δέντρα. «Καλούμε το κοινό να είναι εξαιρετικά προσεκτικό: Δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση σε στέγες, η στερέωση σάκων με άμμο ή η κοπή δέντρων μπορεί να φαίνονται εύκολα διαχειρίσιμες, αλλά ακόμη και μικρά λάθη κατά τη διάρκεια τυφώνα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο», δήλωσε το Υπουργείο Υγείας της Τζαμάικα. Ο τυφώνας έχει επίσης ευθύνεται για το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Τυφώνας Melissa: Η Καραϊβική σε συναγερμό

Οι υπόλοιπες χώρες της Καραϊβικής παρακολουθούν με αυξημένη επιφυλακή την πορεία του Melissa. Η Κούβα εκκενώνει περισσότερους από 600.000 ανθρώπους από περιοχές ευάλωτες σε ανέμους και πλημμύρες, ενώ οι Μπαχάμες προετοιμάζονται για την άφιξη του τυφώνα, που αναμένεται να φτάσει ως κατηγορία 2 γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου).

Οι αρχές των Μπαχαμών έχουν εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης σε διάφορες περιοχές, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης. Οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η ταχύτητα του τυφώνα μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, ειδικά σε νησιά με περιορισμένα δίκτυα διάσωσης και υποστήριξης.

Πρόβλεψη πορείας και έντασης

Ο Melissa αναμένεται να κινηθεί βορειοανατολικά με ταχύτητα περίπου 9 μιλίων ανά ώρα. Η ένταση των ανέμων κατά την άφιξή του στην Κούβα υπολογίζεται περίπου στα 140 μίλια ανά ώρα (225 χλμ/ώρα), σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Zoom Earth.

Ειδικοί του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι η διάρκεια της καταιγίδας και η αργή μετακίνησή της ενδέχεται να αυξήσουν τη συσσώρευση βροχοπτώσεων και την καταστροφική επίδραση σε κατοικίες, υποδομές και καλλιέργειες.

Τυφώνας Melissa: Επιδράσεις στους κατοίκους

Οι τοπικοί πληθυσμοί, ήδη επηρεασμένοι από προηγούμενους τυφώνες, προετοιμάζονται για πιθανή απώλεια στέγης, διακοπές ρεύματος και ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό. Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να αποθηκεύσουν νερό, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ενώ καλούν όσους βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές να μετακινηθούν σε ασφαλή καταφύγια.

Η εμπειρία από προηγούμενους τυφώνες, όπως ο Dorian που έπληξε τις Μπαχάμες το 2019, δείχνει ότι η ταχύτητα αντίδρασης και η προετοιμασία των αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των ανθρώπινων απωλειών.

Ιστορικής διάστασης ο τυφώνας Melissa

Ο Melissa κατατάσσεται πλέον ως η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ τη Τζαμάικα. Παρόμοιες καταιγίδες κατηγορίας 5 έχουν πλήξει το νησί σε μεμονωμένες περιπτώσεις τον 20ό αιώνα, όμως η τρέχουσα ένταση των ανέμων και η έκταση των βροχοπτώσεων καθιστούν τον Melissa μοναδικό στη σύγχρονη εποχή.

The Hurricane Melissa Relief website is now operational. Rebuilding Lives. Restoring Hope. Hurricane Melissa is a powerful Category 5 storm posing a serious threat to the lives and livelihoods of Jamaicans. In its aftermath, recovery will take every helping hand. Together, let… pic.twitter.com/Jq3c24XvOQ — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 28, 2025

Κλιματική διάσταση

Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ένας συγκεκριμένος τυφώνας αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή, οι ειδικοί παρατηρούν μια αυξητική τάση στην ένταση και διάρκεια των τροπικών καταιγίδων στον Ατλαντικό, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των θαλασσών. Αυτό καθιστά φαινόμενα σαν τον Melissa πιθανότερα και πιο καταστροφικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Ο τυφώνας Melissa αποτελεί άμεση και σοβαρή απειλή για τη Τζαμάικα και την ευρύτερη Καραϊβική. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Η επόμενη 24ωρη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς η πορεία του τυφώνα καθορίζει όχι μόνο την ένταση των ζημιών, αλλά και την ταχύτητα αποκατάστασης των περιοχών που θα πληγούν.