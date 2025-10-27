H ένταση του τυφώνα Melissa αυξήθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, φτάνοντας στην κατηγορία 5 με ανέμους 260 χλμ/ώρα. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) αναμένει ότι θα φτάσει στην Τζαμάικα το πρωί της Τρίτης ως ο ισχυρότερος τυφώνας που μπορεί να πλήξει ποτέ το νησί.

Το κέντρο του τυφώνα Melissa βρίσκεται περίπου 130 μίλια νότια του Κίνγκστον και κινείται αργά δυτικά με μόλις 3 μίλια/ώρα, προκαλώντας ανησυχία για παρατεταμένες καταστροφές.

Οι κάτοικοι στις περιοχές που επηρεάζονται «πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους έως δύο ή τρεις ημέρες, ίσως και περισσότερο για τους πληθυσμούς που θα απομονωθούν από τις καταστροφικές πλημμύρες», έχει ήδη τονίσει σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο διευθυντής του NHC Τζέιμι Ρομ. Προειδοποίησε ότι οι συνθήκες στη Τζαμάικα θα επιδεινωθούν «πολύ, πολύ γρήγορα τις επόμενες ώρες».

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα λαμβάνει δραστικά μέτρα

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα έχει εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για ευάλωτες παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Κίνγκστον.

Ο Εβαν Τόμσον διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, δήλωσε:«Αναμένεται κύμα καταιγίδας κυρίως στη νότια πλευρά του νησιού και αυτό θα είναι στα ανατολικά του κέντρου καθώς θα πλησιάζει τη νότια ακτή».

Όλα τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Christopher Tufton, ενώ καταφύγια έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντέσμοντ Μακένζι.

Ακραίες βροχοπτώσεις και καταστροφικοί άνεμοι

Ο τυφώνας Melissa έχει ήδη προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα τρεις θάνατοι στην Αϊτή και την Δομικανική Δημοκρατία.

Στην Τζαμάικα, οι άνεμοι στα ορεινά θα είναι έως 30% ισχυρότεροι από ό,τι στις πεδινές περιοχές, προειδοποίησε το NHC. Τα μέγιστα ύψη των κυμάτων καταιγίδας υπολογίζονται σε 9 έως 13 πόδια πάνω από την επιφάνεια του εδάφους κοντά στο σημείο που το κέντρο της Μελίσσα θα φτάσει στην ξηρά.

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κάλεσε τους πολίτες να:«Ασφαλίσετε το σπίτι σας, να ελέγξετε τη στέγη, τα παράθυρα και τον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιμοποιήστε σακιά με άμμο ή κόντρα πλακέ όπου χρειάζεται και καθαρίστε με ασφάλεια τυχόν κλαδιά που κρέμονται.»

Hurricane #Melissa has attained category 5 status – the third Atlantic hurricane to do so this year. Sustained winds are near 160 mph. A slow turn northwards towards #Jamaica is expected over the next 24 hours. pic.twitter.com/3nI5m0CyQA — Met Office Storms (@metofficestorms) October 27, 2025

Απειλή για άλλες χώρες της Καραϊβικής

Η Κούβα εξέδωσε προειδοποίηση για τις ανατολικές επαρχίες, ενώ η Αϊτή και οι Μπαχάμες βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Οι ΗΠΑ δεν αναμένονται να απειληθούν άμεσα αλλά τα άγρια κύματα και ρεύματα μπορεί να φτάσουν κατά μήκος της ανατολικής ακτής την επόμενη εβδομάδα.

O τυφώνας Melissa ήταν η 13η τροπική καταιγίδα της περιόδου εκδήλωσης φαινομένων αυτής της φύσης (αρχές Ιουνίου – τέλη Νοεμβρίου) στον Ατλαντικό.

Τέλος, ο προηγούμενος ισχυρός τυφώνας που είχε πλήξει την Τζαμάικα ήταν ο Μπέριλ, στις αρχές του Ιουλίου του 2024.

Με πληροφορίες από CNN