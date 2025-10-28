Ο υπουργός Υγείας της Τζαμάικα δήλωσε τη Δευτέρα (28/10) ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ προετοιμάζονταν για τον επερχόμενο τυφώνα «Melissa».

«Τις τελευταίες ημέρες, κατά την προετοιμασία για την καταιγίδα, είχαμε τρεις θανάτους – τρεις θανάτους που συνδέονται με την κοπή δέντρων και, σε μία περίπτωση, ηλεκτροπληξία λόγω της κοπής ενός δέντρου», δήλωσε ο Chris Tufton.

Σε μία περίπτωση, ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω του στο St. Elizabeth, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με την εφημερίδα Jamaica Observer.

Υπήρξαν επίσης «σχεδόν 15» τραυματισμοί που συνδέονται με τις προετοιμασίες για τον τυφώνα στην Τζαμάικα, δήλωσε ο Tufton, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι αφορούσαν άτομα που έπεσαν από στέγες και δέντρα.

«Καλούμε το κοινό να είναι εξαιρετικά προσεκτικό: Δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση σε στέγες, η στερέωση σάκων με άμμο ή η κοπή δέντρων μπορεί να φαίνονται εύκολα διαχειρίσιμες, αλλά ακόμη και μικρά λάθη κατά τη διάρκεια τυφώνα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο», δήλωσε το Υπουργείο Υγείας της Τζαμάικα.

Ο τυφώνας έχει επίσης ευθύνεται για το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.