Η Μάργκοτ Ρόμπι φαίνεται να είναι η επικρατέστερη επιλογή για να ακολουθήσει τα βήματα του Κρίστιαν Μπέιλ στη νέα εκδοχή ενός από τα πιο εμβληματικά ψυχολογικά θρίλερ όλων των εποχών. Ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γουαντανίνο σχεδιάζει να επαναπροσδιορίσει το κλασικό «American Psycho», 25 χρόνια μετά την ταινία της Μαίρη Χάρον που είχε ανατρέψει τα δεδομένα.

Πριν από μερικούς μήνες, είχε διαρρεύσει ότι ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος για τον ρόλο του Πάτρικ Μπέιτμαν, του αρχετυπικού yuppie με διπλή ζωή ανάμεσα στο χρήμα και τη βία. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα The Sun, το πρότζεκτ θα προχωρήσει με μια τολμηρή αλλαγή: το νέο American Psycho θα έχει γυναίκα ηρωίδα, και η εκλεκτή είναι η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική της σε ρόλους όπως στο «Ο Λύκος της Wall Street», το «Babylon» και το «Barbie».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι παραγωγοί ανυπομονούν να ανακοινώσουν επίσημα τη συμφωνία και να ξεκινήσουν σύντομα γυρίσματα με τη Ρόμπι πρωταγωνίστρια. Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες της ταινίας παραμένουν μυστικές, ενώ ο Γουαντανίνο είχε δηλώσει ήδη από τον Μάιο ότι «εργαζόμαστε σκληρά για να μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη μια νέα προσαρμογή του μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις, που με είχε βαθιά επηρεάσει».

Στην πρωτότυπη ταινία του 2000, ο Κρίστιαν Μπέιλ ενσάρκωνε τον Πάτρικ Μπέιτμαν, έναν χρηματιστή της Wall Street εγκλωβισμένο ανάμεσα στην εμμονή με την τελειότητα και την ψυχωτική του πλευρά. Τώρα, με τη ματιά του Γουαντανίνο και την παρουσία της Ρόμπι, ο θρύλος του ψυχοπαθή yuppie φαίνεται έτοιμος να πάρει εντελώς νέα μορφή.