Με την πιο αποκαλυπτική εμφάνισή της μέχρι σήμερα, η Μάργκοτ Ρόμπι έκανε την επιστροφή της στο κόκκινο χαλί, δέκα μήνες μετά τη γέννηση του γιού της.

Η ηθοποιός και υποψήφια για Όσκαρ παραγωγός βρέθηκε στο Odeon Luxe στην καρδιά του Λονδίνου για την πρεμιέρα της νέας ταινίας της «A Big Bold Beautiful Journey» με συμπρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ.

Ήταν ντυμένη με μία εκθαμβωτική δημιουργία υψηλής ραπτικής Giorgio Armani Privé, διακοσμημένη με εντυπωσιακά μοτίβα από παγιέτες και μικρά κρύσταλα.

Το φόρεμα-κόσμημα έκανε το ντεμπούτο του σε μία από τις τελευταίες συλλογές του θρυλικού σχεδιαστή, πριν φύγει από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου.

Ολοκλήρωσε το λαμπερό σύνολό της με ασημένια ψηλοτάκουνα πέδιλα Aquazzura και διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια σε σχήμα αχλαδιού, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το μοναδικό στιλ της, σύμφωνα με το People.

Με ένα κομψό σύνολο Dolce & Gabbana, ο Κόλιν Φάρελ πόζαρε με τη συμπρωταγωνίστριά του στο κόκκινο χαλί.

Ο ηθοποιός στο «A Big Bold Beautiful Journey» υποδύεται τον David, ο οποίος γνωρίζει τη Sarah (Ρόμπι) στον γάμο ενός κοινού φίλου τους. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μέσα από μία αναπάντεχη τροπή της μοίρας, το ζευγάρι θα ξαναζήσει σημαντικές στιγμές του παρελθόντος του, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν στο παρόν και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους».

Το καστ συμπληρώνουν οι Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Λίλι Ρέιμπ και Χάμις Λίνκλεϊτερ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κογκονάντα, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τον Φάρελ στο βραβευμένο επιστημονικό δράμα του 2021 «After Yang».

Το «A Big Bold Beautiful Journey» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood.