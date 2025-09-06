Έμιλι Μπροντέ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τρόπο που ήδη έχει διχάσει κοινό και κριτικούς. Η Έμεραλντ Φένελ, η σκηνοθέτις που άφησε το στίγμα της με το βραβευμένο Promising Young Woman και το προκλητικό Saltburn, επιχειρεί να μεταμορφώσει τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» σε ένα φιλμ γεμάτο πάθος, ερωτισμό και προκλητική ατμόσφαιρα. Στον πρώτο επίσημο τρέιλερ της Warner Bros. Pictures, η «Πενήντα αποχρώσεις του Χίθκλιφ» παρά μια παραδοσιακή λογοτεχνική μεταφορά. Η μοναδική και σκοτεινή ιστορία τηςεπιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τρόπο που ήδη έχει διχάσει κοινό και κριτικούς. Η Έμεραλντ Φένελ, η σκηνοθέτις που άφησε το στίγμα της με το βραβευμένοκαι το προκλητικό, επιχειρεί να μεταμορφώσει τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» σε ένα φιλμ γεμάτο πάθος, ερωτισμό και προκλητική ατμόσφαιρα. Στον πρώτο επίσημο τρέιλερ της Warner Bros. Pictures, η Μάργκοτ Ρόμπι ενσαρκώνει την Καθι και ο Τζέικομπ Ελόντι τον Χίθκλιφ, σε μια εκδοχή που θυμίζει περισσότεροπαρά μια παραδοσιακή λογοτεχνική μεταφορά.

Η επιλογή του Ελόντι είχε συζητηθεί ήδη από τα γυρίσματα, ενώ το αναχρονιστικό κοστούμι και η «αισθησιακή» προσέγγιση της Φένελ έχουν ανάψει τη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το τρέιλερ συγκέντρωσε σχεδόν δύο εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 12 ώρες κυκλοφορίας του και κατέκλυσε την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο ενός χρήστη που συγκέντρωσε πάνω από 25.000 likes: «Η Έμιλι Μπροντέ γυρίζει στον τάφο της. Γιατί έπρεπε να μετατρέψουν τα “Ανεμοδαρμένα Ύψη” σε ‘Πενήντα Αποχρώσεις του Χίθκλιφ και της Κάθι’;».

Η παραγωγή, που έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου 2026, διαθέτει πλούσιο καστ: ο νεαρός Όουεν Κούπερ (υποψήφιος για Emmy) και η Άλισον Όλιβερ από το Saltburn, πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές, μαζί με τον Σαζάντ Λατίφ και τη Χονγκ Τσάου. Η κινηματογράφηση φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ Λίνους Σάντγκρεν (La La Land), ενώ η μουσική υπόκρουση θα περιλαμβάνει πρωτότυπα κομμάτια της ποπ σταρ Charlie XCX, κάτι που υπόσχεται έναν ήχο τολμηρά σύγχρονο για το κλασικό έργο.

Η νέα αυτή μεταφορά αναμένεται να διχάσει: από τη μία, η τολμηρή ερμηνεία της Μάργκοτ Ρόμπι και η ιδιαίτερη οπτική της Φένελ μπορεί να φέρουν το έργο πιο κοντά σε νεότερο κοινό. Από την άλλη, οι φανατικοί της λογοτεχνίας θεωρούν ότι η ακραία αισθησιακή κατεύθυνση προδίδει την ουσία της Μπροντέ. Όπως και να έχει, πρόκειται για μια κινηματογραφική πρόκληση που κανείς δεν θα προσπεράσει αδιάφορα.