Δημοφιλή
- 1
Νέες ταυτότητες: Κόστος, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Δυσεύρετα τα ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- 2
Νέες ταυτότητες: Δύσκολο το ραντεβού στην Αττική μέχρι τον Μάρτιοι ισχύει για ταξίδια στο εξωτερικό
- 3
Φρίκη στη Λάρισα με υπόθεση trafficking – Γυναίκα εκδιδόταν για 25 ευρώ παρά τη θέλησή της
- 4
Το Φεγγάρι μπορεί να προβλέπει τον καιρό
- 5
Αυστραλία: Βίντεο σοκ από τη στιγμή της επίθεσης του καρχαρία στον Έλληνα ομογενή
- 6
Μύκονος: Εξιχνιάστηκαν κλοπές άνω των 200.000€ από πολυτελή καταλύματα – Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί
- 7
Καρτέλ Κρήτης: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών
- 8
Τζον Λακαντού: Πέθανε σε ηλικία 103 ετών - Ο τελευταίος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ στον Β’ ΠΠΑ
- 9
Πακέτο ΔΕΘ: Έρχεται bonus για εισοδήματα €10.000 - 50.000 - Η νέα φοροκλίμακα
- 10
Παναθηναϊκός: Φιλικό με Ταμπόρδα, Ρενάτο και Πάντοβιτς
Ρίντλεϊ Σκοτ: Τρεις νέες ταινίες έως το 2028 – και καμία δεν είναι το «Gladiator 3»
Βιογραφία των Bee Gees, γουέστερν και Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος στα επόμενα σχέδια του διάσημου σκηνοθέτη
Λουτσιάνο Παβαρότι: 18 χρόνια χωρίς τον βασιλιά των τενόρων – Εμβληματικές φωτογραφίες
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο Λουτσιάνο Παβαρότι, ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους του 20ού αιώνα και διεθνές σύμβολο της όπερας. Γεννημένος το 1935 στη Μόντενα της Ιταλίας, ο Παβαρότι ξεκίνησε την καριέρα του το 1961, κερδίζοντας γρήγορα παγκόσμια φήμη για τη μοναδική του φωνή, την εκφραστικότητα και […]
Πάμελα Άντερσον: «Δεν πρόκειται να συμμετάσχω ποτέ σε προωθητικά κόλπα» είπε αναφερόμενη στην σχέση της με τον Λίαμ Νίσον
«Δεν συμμετείχα ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να συμμετάσχω σε προωθητικά κόλπα» δήλωσε η Πάμελα Άντερσον όταν αποδέχθηκε βραβείο στο Deauville American Film Festival αναφερόμενη στις φήμες ότι η σχέση της με τον Λίαμ Νίσον ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο για την ταινία Naked Gun που κυκλοφορησε τον Αύγουστο. «Είμαι αυθεντική ως άνθρωπος και πιστέυω στις δεισιδαιμονίες […]
“Die, My Love”: Το teaser της νέας ταινίας της Λιν Ράμσεϊ με τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το πολυαναμενόμενο φιλμ των Καννών, “Die, My Love” της σκηνοθέτιδας Λιν Ράμσεϊ (Lynne Ramsay), με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson). Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της Grace (Λόρενς), μιας νέας μητέρας στην αγροτική Moντάνα, η οποία παλεύει με την ψυχική της υγεία, με τις […]