Οι ηγέτες του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και οι εταίροι τους στον διάλογο, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου.

Η παρουσία των ηγετών στη Μαλαισία έφερε πολλά αποτελέσματα, από εμπορικές συμφωνίες μέχρι και ειρήνη. Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπέγραψαν την Κυριακή διευρυμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, υπό την επίβλεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλη μια ειρήνη λοιπόν στην φαρέτρα του Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άλλωστε είχε βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης πέντε ημερών τον Ιούλιο, τηλεφωνώντας στους τότε ηγέτες των δύο χωρών και παροτρύνοντάς τους να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, τις χειρότερες μάχες στη σύγχρονη ιστορία τους, αλλιώς θα ρίσκαραν να ανασταλούν οι αντίστοιχες εμπορικές συνομιλίες τους με την Ουάσιγκτον.

Τι είναι όμως το μπλοκ των 10 κρατών μελών του ASEAN;

Η ASEAN αποτελείται από 10 μέλη, το Μπρουνέι, την Καμπότζη, την Ινδονησία, το Λάος, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Μαζί έχουν πληθυσμό 678 εκατομμυρίων ανθρώπων και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 3,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φέτος καλωσορίστηκε και το Ανατολικό Τιμόρ ως το νεότερο και 11ο μέλος της. Κέρδισε την ανεξαρτησία του από την Ινδονησία το 2002 και αριθμεί πληθυσμό 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα θέματα που έθεσε περιλαμβάνουν το εμπόριο αλλά και τις παγκόσμιες συγκρούσεις.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την 5θήμερη περιοδεία του στην Κουάλα Λουμπούρ με την συνάντηση των ηγετών του ASEAN . Σήμερα βρίσκεται στην Ιαπωνία και στη συνέχεια θα βρεθεί σε Νότια Κορέα για το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Μέσα στο πρόγραμμά του όμως είναι και η συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ που στην ουσία αποτελεί και την μεγαλύτερη πρόκληση για τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Οι δύο πρόεδροι αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα για να καταλήξουν σε μια συμφωνία με στόχο να μπει τέλος στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ- Κίνας.

Τα πεπραγμένα Τραμπ

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων, στρώθηκε το έδαφος για την συνάντηση που θα έχουν τις επόμενες ημέρες Τράμπ και Τζινπινγκ. Σύμφωνα με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ δημιουργήθηκε «επιτυχημένο πλαίσιο» ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζικου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ενώ οι διαπραγματευτές της Κίνας ανέφεραν ότι επιτεύχθηκε συναίνεση προκαταρκτικά.

Ο ασφυκτικός έλεγχος της Κίνας στις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γαιών βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Η Ουάσιγκτον έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο Τράμπ ωστόσο δεν χρειάστηκε παρά μόνο μερικές ώρες έτσι ώστε να υπογράψει εμπορικές συμφονίες με 4 διαφορετικές χώρες. Μεταξύ αυτών και οι συμφωνίες που αφορούν στα κρίσιμα ορυκτά με την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία που δημιουργούν και έναν μοχλό πίεσης για την επερχόμενη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ.

Πιο αναλυτικά και μεταξύ άλλων συμφωνήθηκαν:

– ευρύτερη εμπορική συμφωνία με την Καμπότζη

– συμφωνία με το Βιετνάμ για να επιτραπεί «στους εξαγωγείς και των δύο χωρών άνευ προηγουμένου πρόσβαση στις αγορές η μία της άλλης».

– δασμολογικός συντελεστή 19% στις περισσότερες εισαγωγές από τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη.

– διατήρηση δασμολογικού συντελεστή 20% για το Βιετνάμ

Η πρόκληση της Ιαπωνίας

Ούτε η Ιαπωνία είναι εύκολο ταξίδι για το Ντόναλτ Τραμπ. Ο λόγος; Το γεγονός ότι θα συναντηθεί με την νέα Πρωθυπουργό της χώρας μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Την υπερσυντηρητική πρωθυπουργό Σανάε Τακαϊτσι. Στα παράπονα που αναμένεται να εκφράσει ο Τράμπ το γεγονός ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η Σανάε Τακαϊτσι θα δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε – μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Τα αγκάθια μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ

Το μεγλύτερο αγκάθι ακούει στο όνομα «σπάνιες γαίες». Αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή θα θυμηθούμε ότι πρόσφατα ο Τραμπ απείλησε να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Σι και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τους δασμούς, σε απάντηση στους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Πεκίνο έχει σχεδόν το μονοπώλιο αυτών των κρίσιμων μετάλλων για την τεχνολογία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι δύο πρόεδροι θα καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό για τις σπάνιες γαίες και ένα άλλο ευαίσθητο ζήτημα, τις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας. Από την κινεζική πλευρά ο εκπρόσωπος Διεθνούς Εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε “προκαταρκτική συμφωνία”.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, η ισχύς της οποίας λήγει στις 10 Νοεμβρίου.