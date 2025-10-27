Μήνες πριν γίνει πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι είχε δηλώσει ότι είχε προσκληθεί να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλά επέλεξε να περιμένει. Τώρα, η στιγμή αυτή έχει φτάσει καθώς η πρώτη σημαντική συνάντησή της με τον Αμερικανό πρόεδρο αναμένεται να κρίνει την πορεία της στην παγκόσμια σκηνή.

Από την πρόσκληση στη συνάντηση

Η Τακαΐτσι είχε δημοσιεύσει στον επίσημο λογαριασμό της στο X ότι είχε προσκληθεί στον Λευκό Οίκο: «Ωστόσο, στοχεύω να εργαστώ σκληρά για να κατέχω μια θέση που θα μου επιτρέψει να τον συναντήσω με αξιοπρεπή τρόπο κάποια μέρα».

Αυτή η «κάποια μέρα» έφτασε με την επίσκεψη του Τραμπ στο Τόκιο, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό και τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο.

Οι προκλήσεις της πρώτης συνάντησης

Καθώς η Τακαΐτσι ετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής του ASEAN στη Μαλαισία και του APEC στη Νότια Κορέα, οι προτεραιότητες της πρώτης της συνάντησης με τον Τραμπ περιλαμβάνουν: δασμούς, περιφερειακή ασφάλεια και αμυντικές δαπάνες της Ιαπωνίας. Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε για την τηλεφωνική τους επικοινωνία:«Είναι υπέροχη, όμορφη… Είναι πολύ φιλική».

Οι παρατηρητές σημειώνουν ότι η περιορισμένη διπλωματική εμπειρία της Τακαΐτσι και η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ καθιστούν τη συνάντηση κρίσιμη.

Αμυντική στρατηγική και οικονομία

Η Τακαΐτσι θέλει να επιταχύνει την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ έως το Μάρτιο του 2026, ενώ παράλληλα πιέζει για μειώσεις φόρων. Η χρηματοδότηση των φιλοδοξιών της παραμένει ασαφής, ειδικά καθώς το γιεν αποδυναμώνεται.

Στο εμπόριο, η Ιαπωνία έχει ήδη μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς και η Τακαΐτσι αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη σαφήνεια.

Ο Ριντάρο Νισιμούρα σχολίασε ότι: «Είναι ένα σαφές μήνυμα τόσο προς το εγχώριο όσο και προς το διεθνές κοινό ότι προσπαθεί να συνεχίσει τη γραμμή σκέψης του Άμπε, αντί για αυτήν του Κισίντα ή του Ισίμπα».

Περιφερειακές σχέσεις και Κινεζική πρόκληση

Η Τακαΐτσι έχει στο παρελθόν εκφράσει σκληρές απόψεις για την Κίνα και τη Νότια Κορέα, όμως, από την ανάληψη των καθηκόντων της, δείχνει πιο μετρημένη προσέγγιση. Σε συνέντευξή της ανέφερε:«Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες ανησυχίες αλλά λατρεύω τα κορεάτικα φύκια nori. Χρησιμοποιώ επίσης κορεάτικα καλλυντικά και παρακολουθώ κορεάτικες σειρές».

Η σχέση με την Κίνα παραμένει δύσκολη, καθώς η Ιαπωνία εξαρτάται εμπορικά από το Πεκίνο. Παράλληλα, η στάση της Τακαΐτσι απέναντι στην Ταϊβάν έχει προκαλέσει ένταση:«Συνεργασία με την Ταϊβάν για την από κοινού αντιμετώπιση των αμυντικών προκλήσεων».

Από την πλευρά της η Κίνα χαρακτήρισε την επίσκεψή της «επικίνδυνη πρόκληση».

Η στρατηγική της Τακαΐτσι

Στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου ως πρωθυπουργός, δήλωσε:«Η συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας είναι ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ιαπωνίας. Δεν υπάρχει χρόνος για αδράνεια».

Τέλος, η πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις από την εσωτερική πολιτική ανάκαμψη έως τη διατήρηση ισχυρών δεσμών με ΗΠΑ, Νότια Κορέα και Κίνα. Ο τρόπος που θα τις διαχειριστεί θα καθορίσει τόσο την πορεία της όσο και το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ιαπωνίας.

Με πληροφορίες από CNN