Η νέα κυβέρνηση της Ιαπωνίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ενισχύσει τους δεσμούς της με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να φθάσει σήμερα στο Τόκιο για τριήμερη επίσκεψη.

Ο Τραμπ θα γίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο στην έναρξη της επίσκεψής του, ενώ περίπου 18.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί για την προστασία του.

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να τον υποδεχθεί με μια εντυπωσιακή επίδειξη μεγάλων αμερικανικών ημιφορτηγών, τα γνωστά pick-up trucks. Η κίνηση αυτή θεωρείται σαφής αναφορά στο παράπονο του Αμερικανού προέδρου ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή ελάχιστων οχημάτων αμερικανικής κατασκευής.

Το NHK μετέδωσε επίσης ότι τα φορτηγά θα τοποθετηθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο η σύνοδος κορυφής με τη νέα υπερσυντηρητική πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εξελέγη από το κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου.

Η Τακαΐτσι, σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, μαζί με μπάλες γκολφ επενδεδυμένες με φύλλα χρυσού.

Η νέα πρωθυπουργός θεωρείται προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Διατηρεί παρόμοιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές θέσεις και εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί από τη στενή φιλία που είχε αναπτύξει ο Άμπε με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία τρεις φορές κατά την πρώτη του θητεία, παίζοντας συχνά γκολφ με τον Άμπε, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.