Δεν χρειάζονται το πιο θανατηφόρο αεροπλανοφόρο της Αμερικής, τα αεροσκάφη F/A-18 και ένας στολίσκος πολεμικών πλοίων που μεταφέρουν δεκάδες πυραύλους Tomahawk για να ανατιναχθούν μερικά ταχύπλοα από την Καραϊβική.

Όμως, καθώς το USS Gerald R. Ford αποπλέει από την Ευρώπη για να ενταχθεί στη ναυτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή, οι προσδοκίες αυξάνονται ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τη Βενεζουέλα.

Ο πρώτος στόχος αυτής της στρατηγικής φαίνεται να είναι ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την Ουάσιγκτον ως «δικτάτορας που αρνείται τις εκλογές».

Το Ford λειτουργεί ως σαφές μήνυμα είτε προς τον ίδιο να παραιτηθεί είτε προς τον στρατό της χώρας να τον ανατρέψει. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για «αντιναρκωτικές επιχειρήσεις», αλλά και για αλλαγή καθεστώτος.

«Δεν μετακινείς μια μάχιμη ομάδα στην Καραϊβική αν δεν σκοπεύεις να εκφοβίσεις ή να πολεμήσεις», δήλωσε ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι στο ABC.

Οι νομικές γκρίζες ζώνες του πολέμου

Η κίνηση του Τραμπ εγείρει σοβαρά συνταγματικά και νομικά ερωτήματα. Το αμερικανικό Σύνταγμα ορίζει ότι μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο. Μια μονομερής απόφαση για στρατιωτική δράση στη Λατινική Αμερική θα επιδείνωνε την ήδη θολή γραμμή μεταξύ προεδρικών και κοινοβουλευτικών εξουσιών.

Ο Ρεπουμπλικανός Λίντσεϊ Γκράχαμ υποστήριξε πάντως ότι «ο πρόεδρος δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου». Αντίθετα, ο γερουσιαστής Ραντ Πολ προειδοποίησε:«Όταν σκοτώνεις κάποιον, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι. Αν δεν υπάρχει επίσημος πόλεμος, πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις».

Πολιτικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις

Η πιθανότητα αμερικανικών επιδρομών προκαλεί ανησυχία για θύματα αμάχων και ανεπιθύμητη ενίσχυση του καθεστώτος Μαδούρο. Η ιστορία των επεμβάσεων των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική είναι γεμάτη αποτυχίες, από το Ιράκ έως τη Λιβύη.

Επιπλέον, μια νέα στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ΗΠΑ σε ζητήματα όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή η κινεζική απειλή στην Ταϊβάν, παρουσιάζοντας την Ουάσιγκτον ως δύναμη που επιδιώκει εκ νέου περιφερειακή ηγεμονία.

Το Δόγμα Μονρόε σε έκδοση MAGA

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει μια νέα εκδοχή του Δόγματος Μονρόε, αυτή τη φορά εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας, που ενισχύουν την παρουσία τους στη Λατινική Αμερική.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν τη διεφθαρμένη επιρροή της Κίνας στην Κεντρική Αμερική», έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο X.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ενισχύει δεσμούς με δεξιούς ηγέτες όπως ο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ και ο Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή, επιχειρώντας μια αντι-αριστερή αναδιάταξη της περιοχής.

Η επόμενη ημέρα

Η πιθανή ανατροπή του Μαδούρο θα άνοιγε τον δρόμο για επιστροφή των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στη Βενεζουέλα. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, προβάλλεται ως «εκλεκτή» της Ουάσιγκτον.

«Ο Μαδούρο κήρυξε πόλεμο σε εμάς. Ο Πρόεδρος Τραμπ σταματά τον πόλεμο», δήλωσε στο Fox News.

Ωστόσο, τα επιχειρήματα ότι ο Τραμπ παρακινείται πρωτίστως από την προώθηση των δημοκρατικών ελευθεριών στη Βενεζουέλα αμφισβητούνται, λόγω των δικών του ενεργειών που ερμηνεύτηκαν ως προσπάθεια αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί για τη σκληρή του στάση απέναντι στη Λατινική Αμερική.

