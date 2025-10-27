Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα δείχνουν ότι πριν την κλοπή ένα μέλος της ασφάλειας του μουσείου είχε επαφή με τους κλέφτες του Λούβρου.

«Υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι πως η θρασύτατη κλοπή ήταν δουλειά που έγινε από μέσα. Οι αστυνομικοί λένε πως βρήκαν ψηφιακά στοιχεία πως ένα μέλος της ασφάλειας που δουλεύει στο μουσείο ήταν σε επαφή με τους εγκληματίες. Καθώς την Κυριακή οι διαρρήκτες μετακινούσαν ένα ανυψωτικό μέχρι το μουσείο και ανέβηκαν στην πρόσοψη του κτηρίου για να μπουν στην Γκαλερί Απόλλων όπου τα κοσμήματα φυλάσσονταν σε προθήκες», λέει η εφημερίδα SUN.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν 100 ερευνητές για τον εντοπισμό των άλλων δύο κλεφτών που παραμένουν ασύλληπτοι.

Τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα ενώ κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για την τύχη τους. Ειδικοί αποκλείουν την πιθανότητα κάποιος να παρήγγειλε στους ληστές να κλέψουν τα κοσμήματα.

Τον τελευταίο μήνα, πάντως, 4 μουσεία στη Γαλλία έχουν πέσει θύματα κλοπής.