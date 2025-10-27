Τα δείγματα DNA που συνέλεξαν οι Αρχές μετά τη ληστεία του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου αποδείχθηκαν καθοριστικά και οδήγησαν στις συλλήψεις δύο υπόπτων το βράδυ του Σαββάτου (25/10), όπως μετέδωσε το BFMTV τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού δικτύου BFMTV, ένας από τους δράστες ταυτοποιήθηκε χάρη σε δείγμα DNA που εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος. Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας περίπου 30 ετών και καταγόμενοι από το Ομπερβιλιέ, είναι γνωστοί στις Αρχές για συμμετοχή σε προηγούμενες ληστείες. Άλλοι δύο ύποπτοι εξακολουθούν να αναζητούνται.

Το «DNA-κλειδί» στην υπόθεση

Η «ληστεία του αιώνα», όπως τη χαρακτήρισαν τα γαλλικά μέσα, κινητοποίησε άμεσα τις εγκληματολογικές υπηρεσίες. Οι ειδικοί πέρασαν ώρες εξετάζοντας τον χώρο του μουσείου, αναζητώντας κάθε πιθανό ίχνος των δραστών.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό, δήλωσε την Πέμπτη (23/10) ότι οι ερευνητές συλλέξαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA, θηλωματικών και άλλων ιχνών από τον χώρο της διάρρηξης.

«Σε κάποιες περιπτώσεις εργαζόμαστε με “πλούσια ίχνη” αίμα, σάλιο ή σπέρμα. Άλλες φορές με ίχνη επαφής, τα οποία είναι πιο αδύναμα και δύσκολα στην ανάλυση», εξήγησε στο BFMTV η Περίν Ροζιέ Τιμπέρ, διοικητής εγκληματολογικής επιστήμης στη δικαστική αστυνομία του Παρισιού.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ληστές είχαν αφήσει πίσω τους αρκετά αντικείμενα μεταξύ αυτών ένα κράνος, ένα φορητό ραδιόφωνο, ένα κίτρινο γιλέκο και δύο γωνιακούς τροχούς τα οποία αποτέλεσαν πολύτιμες πηγές για τη συλλογή γενετικού υλικού.

Η ταυτοποίηση μέσω εργαστηριακής ανάλυσης

Τα δείγματα DNA που περισυνελέγησαν αναλύθηκαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια, όπου εξήχθησαν γονότυποι τα γενετικά προφίλ των υπόπτων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ερευνητές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και στη συνέχεια να συλλάβουν έναν από τους δύο άνδρες.

Η Ροζιέ Τιμπέρ εξήγησε ότι οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ατόμου ακόμη και από ελάχιστα ίχνη DNA κάτι που καθιστά το εργαλείο αυτό αναπόσπαστο κομμάτι των ποινικών ερευνών.

Τα κλεμμένα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας παραμένουν άφαντα

Παρά την πρόοδο στις έρευνες, τα κλοπιμαία τα αυτοκρατορικά κοσμήματα ανυπολόγιστης αξίας δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι, όσο περνούν οι μέρες, οι πιθανότητες να βρεθούν μειώνονται δραματικά.

Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει τη Γαλλία, όχι μόνο για το μέγεθος της λείας, αλλά και για τον τρόπο που οι δράστες διέφυγαν από έναν από τους πλέον φυλασσόμενους χώρους στον κόσμο.