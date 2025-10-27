Δύο άνδρες, γύρω στα τριάντα, γνώριμοι στις Αρχές, συνελήφθησαν από τη γαλλική αστυνομία και κρατούνται με τις κατηγορίες της «οργανωμένης κλοπής και εγκληματικής συνωμοσίας», καθώς θεωρούνται ύποπτοι για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου. Οι δύο άνδρες που εντοπίστηκαν σε διαφορετικές ώρες και σημεία του Παρισιού, το βράδυ του Σαββάτου, εκτιμάται ότι είναι δύο από τα τέσσερα μέλη της σπείρας, η οποία «χτύπησε» την Αίθουσα Απόλλων. Η σύλληψη έγινε λίγες μόλις ώρες προτού συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την κλοπή με λεία κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ και θύματα την εικόνα του πρώτου σε προσέλευση μουσείου παγκοσμίως και την αξιοπρέπεια της Γαλλίας. Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό επιβεβαίωσε χθες ότι ένας άνδρας συνελήφθη από την Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος γύρω στις 10 το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσες συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί.

Η επιβεβαίωση της σύλληψης συνοδεύτηκε με την έντονη δυσαρέσκειά της για την «πρόωρη διαρροή» της πληροφορίας, υπογραμμίζοντας ότι ενδέχεται η δημοσιοποίησή της να δυσκολέψει το έργο των περισσότερων από 100 ερευνητών «που έχουν κινητοποιηθεί για την ανάκτηση των κλεμμένων κοσμημάτων και τη σύλληψη όλων των δραστών».

Σημείωσε, επιπλέον, ότι είναι ακόμη νωρίς για να δοθούν στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες, προσθέτοντας πως θα υπάρξει νέα ενημέρωση μετά τη λήξη της περιόδου προσωρινής κράτησης των υπόπτων. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα για σοβαρά εγκλήματα μπορούν να κρατηθούν έως και 96 ώρες πριν από την επίσημη απαγγελία κατηγορίας.

Οι πληροφορίες που διέρρευσαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης θέλουν τον άνδρα να συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία, και σύμφωνα με πληροφορίες της «Monde» έχει διπλή υπηκοότητα, γαλλική και αλγερινή. Ο δεύτερος ύποπτος, γάλλος υπήκοος, εντοπίστηκε λίγο αργότερα, επίσης το Σάββατο, στο προάστιο Σεν-Σεν-Ντενί του Παρισιού.

Η αστυνομία φέρεται ότι έφτασε στα ίχνη των δύο ανδρών με βάση στοιχεία που προέκυψαν από την ιατροδικαστική ανάλυση αντικειμένων που άφησαν πίσω τους, όπως ορισμένα από τα εργαλεία και τα σύνεργα που χρησιμοποίησαν για να διαρρήξουν τις προθήκες του μουσείου, μεταξύ των οποίων ένα κράνος, τον τροχό κοπής, και ένα ανακλαστικό γιλέκο. Για τη θετική εξέλιξη είχε προϊδεάσει η εισαγγελέας, καθώς, όπως ανέφερε, είχαν βρεθεί 150 δείγματα DNA, αποτυπώματα και άλλα ίχνη, τα οποία αναλύθηκαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Και ήταν αυτά που από πολύ νωρίς οδήγησαν στο στόχαστρο των Αρχών τους δύο υπόπτους με την ελπίδα να οδηγήσουν στα κλεμμένα κοσμήματα και στους συνεργούς τους.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ απηύθυνε «θερμά συγχαρητήρια» στους ερευνητές, ζητώντας παράλληλα να τηρηθεί το απόρρητο της δικαστικής έρευνας ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο των Αρχών.

Μεταφορά σε θησαυροφυλάκιο

Στο μεταξύ την Παρασκευή, υπό άκρα μυστικότητα η αστυνομία επέβλεψε τη μεταφορά ορισμένων από τα εναπομείναντα κοσμήματα της πληγείσης Αίθουσας Απόλλων μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα στο ασφαλέστερο θησαυροφυλάκιο, εκείνο της Τράπεζας της Γαλλίας, το οποίο βρίσκεται 26 μέτρα κάτω από την επιφάνεια και σε απόσταση 500 μ. από το μουσείο. Στο εν λόγω θησαυροφυλάκιο φιλοξενείται το 90% των αποθεμάτων χρυσού της Γαλλίας, καθώς και τα σημειωματάρια του Λεονάρντο ντα Βίντσι μεταξύ άλλων εθνικών θησαυρών συνολικής εκτμώμενης αξίας 600 εκατ. ευρώ. Το κύριο τμήμα του θησαυροφυλακίου προστατεύεται από μια πόρτα πάχους 50 εκ. και βάρους επτά τόνων, κατασκευασμένη από πυρίμαχο σκυρόδεμα και ενισχυμένη με χάλυβα. Πίσω από τη συγκεκριμένη πόρτα βρίσκεται ένας περιστρεφόμενος τσιμεντένιος πυργίσκος 35 τόνων, ο οποίος, σύμφωνα με την τράπεζα, «αποτρέπει κάθε πιθανότητα βίαιης εισόδου».

Να υπενθυμίσουμε ότι η ληστεία οκτώ πολύτιμων κοσμημάτων από την Αίθουσα Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου έγινε την περασμένη Κυριακή στις 9.30 και ενώ το μουσείο ήταν σε λειτουργία μέσα σε λιγότερο από επτά λεπτά από τέσσερις άνδρες που διέρρηξαν την μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου.