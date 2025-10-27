Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παρουσία τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης που θα αναλάβει να διασφαλίσει την εύθραυστη εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ αυτόν τον μήνα, τερματίζοντας δύο χρόνια συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν τα αραβικά και άλλα κράτη θα είναι διατεθειμένα να δεσμεύσουν στρατεύματα για συμμετοχή στη διεθνή αποστολή.

«Χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίκαιες προς το Ισραήλ», τόνισε ο Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη.

Επιφυλάξεις για την Τουρκία

Οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, που άλλοτε χαρακτηρίζονταν από στενή συνεργασία, επιδεινώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επικρίνει επανειλημμένα την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στον θύλακα, χαρακτηρίζοντάς την καταστροφική.

«Η Τουρκία, υπό τον Ερντογάν, είχε εχθρική προσέγγιση προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Σάαρ, μιλώντας δίπλα στον Ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο. «Άρα δεν είναι λογικό για εμάς να αφήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις τους να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας και δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό, όπως ήδη ενημερώσαμε τους Αμερικανούς φίλους μας», πρόσθεσε.

Διεθνείς διαβουλεύσεις για τη δύναμη ασφαλείας

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, αλλά βρίσκεται σε επαφή με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για πιθανή συμμετοχή στην πολυεθνική δύναμη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αντιτίθεται σθεναρά σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα. Χθες, επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτραπεί να αναπτυχθούν στην περιοχή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να αισθάνονται «άνετα» με τα μέλη της διεθνούς δύναμης που θα επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Δεν έκανε, ωστόσο, κανένα σχόλιο σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας.