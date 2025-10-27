Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί παραβίαση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ εκεχειρίας το ισραηλινό πλήγμα του Σαββάτου, το οποίο, σύμφωνα με το Ισραήλ, στόχευε μέλος ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα.

Το Ισραήλ ανέφερε πως επρόκειτο για επίθεση εναντίον στελέχους της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, το οποίο, όπως υποστήριξε, σχεδίαζε επίθεση κατά Ισραηλινών στρατιωτών. Ο Ισλαμικός Τζιχάντ διέψευσε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε τέτοιο σχέδιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος, ο Ρούμπιο τόνισε: “Δεν το θεωρούμε παραβίαση της εκεχειρίας“, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν έχει αποποιηθεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των τελευταίων εν ζωή ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα.

“Έχουν αυτό το δικαίωμα αν υπάρχει επικείμενη απειλή για το Ισραήλ και όλοι οι διαπραγματευτές συμφωνούν με αυτό“, υπογράμμισε ο Ρούμπιο, επαναλαμβάνοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκεχειρία στη Γάζα, που παραμένει σε ισχύ δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, βασίζεται σε αμοιβαίες υποχρεώσεις. Παράλληλα, κάλεσε τη Χαμάς να επιταχύνει την επιστροφή των λειψάνων των ομήρων που έχασαν τη ζωή τους ενώ κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου σημειώθηκε λίγο μετά την αναχώρηση του Ρούμπιο από το Ισραήλ, έπειτα από επίσκεψη που είχε ως στόχο την ενίσχυση της εκεχειρίας και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.