Ο Στρατός του Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (Finul/ UNIFIL) ότι κατέρριψε ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του (drones) συλλογής πληροφοριών στον νότιο Λίβανο.

Η Finul επιχειρεί με τον Στρατό του Λιβάνου για την εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός, που τερμάτισε στις 27 Νοεμβρίου 2024 έναν και πλέον χρόνο σύγκρουσης μεταξύ της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου.

Ο Στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ, και εξαπολύει τακτικά πλήγματα στο λιβανικό έδαφος δηλώνοντας ότι στοχοθετεί τη Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία.

«Μια πρώτη έρευνα δείχνει ότι οι δυνάμεις της Finul έβαλαν εσκεμμένα κατά του drone και το κατέρριψαν», έγραψε στο Χ ο Εκπρόσωπος του Στρατού του Ισραήλ Ναντάβ Σοσάνι, ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δραστηριότητα του drone δεν αποτελούσε καμία απειλή για τη Finul. Μετά την καταστροφή του drone, τα ισραηλινά στρατεύματα εκτόξευσαν χειροβομβίδα προς την περιοχή, όπου κατέπεσε το drone».

Χθες, η Finul δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «ισραηλινό drone πέταξε πάνω από μια από τις περιπόλους της με επιθετικό τρόπο. Οι κυανόκρανοι προχώρησαν στα απαραίτητα αμυντικά αντίμετρα για να εξουδετερώσουν το drone».

Αργότερα, πρόσθεσε ότι «ισραηλινό drone πλησίασε περίπολο της Finul κοντά στην Κφαρ Κίλα και έριξε χειροβομβίδα». «Μερικές στιγμές πιο μετά, ισραηλινό άρμα μάχης έριξε πυρά κατά των κυανόκρανων», πρόσθεσε χωρίς να προκληθούν θύματα.

«Πρέπει να τονιστεί ότι δεν εξαπολύθηκαν πυρά κατά των δυνάμεων της Finul», δήλωσε ο Σοσάνι.

Τον Σεπτέμβριο, η Finul είχε δηλώσει ότι ισραηλινά drones είχαν εκτοξεύσει τέσσερις χειροβομβίδες κοντά στις θέσεις της στον νότιο Λίβανο, με το Ισραήλ να δηλώνει τότε ότι δεν έγινε «καμία εσκεμμένη εκτόξευση» κατά της αποστολής του ΟΗΕ. Με βάση τους όρους της εκεχειρίας, μόνο ο Στρατός του Λιβάνου και η Finul μπορούν να αναπτυχθούν στον νότιο Λίβανο.