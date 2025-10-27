Η ισραηλινή οργάνωση που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε την αναστολή της εφαρμογής των επόμενων σταδίων της συμφωνίας εκεχειρίας, έως ότου η Χαμάς παραδώσει τις 13 εναπομείνασες σορούς ομήρων που εξακολουθεί να κρατά.

Σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών, βάσει των όρων της συμφωνίας, όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα έπρεπε να έχουν επιστραφεί πριν από δύο εβδομάδες. Με ανακοίνωσή του, το Φόρουμ καλεί «την ισραηλινή κυβέρνηση, την αμερικανική κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να μην περάσουν στην επόμενη φάση της συμφωνίας για όσο διάστημα η Χαμάς δεν έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της».

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την παροχή αμνηστίας ή την εξορία των μαχητών της, καθώς και τη συνέχιση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Τα ζητήματα αυτά παραμένουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων.

Η Χαμάς είχε απελευθερώσει στις 13 Οκτωβρίου τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε, ενώ όφειλε να παραδώσει και τις σορούς των 28 νεκρών. Μέχρι σήμερα, έχει επιστρέψει μόνο 15, υποστηρίζοντας ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει τα πτώματα στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σος Μπεντροσιάν, «μια ομάδα από την Αίγυπτο έλαβε άδεια να εισέλθει πέρα από την κίτρινη γραμμή» που ορίζει την περιοχή ελέγχου του Ισραήλ στη Γάζα «για να αναζητήσει τους ομήρους μας».

«Είναι δύσκολο να εντοπιστούν κάποια πτώματα Ισραηλινών ομήρων διότι η κατοχή έχει αλλάξει το ανάγλυφο της Γάζας στη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον κάποιοι άνθρωποι που έθαψαν τα πτώματα αυτά έχουν σκοτωθεί ή δεν θυμούνται πού τα έθαψαν», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια.

Ο αλ Χάγια επανέλαβε την πρόθεση της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς, παρά τις δυσκολίες. «Δεν θα δώσουμε στην (ισραηλινή) κατοχή αφορμή για να επαναλάβει τον πόλεμο», υπογράμμισε.