Τουλάχιστον 135 σοροί Παλαιστινίων που επέστρεψε πρόσφατα το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, φέρουν σημάδια συστηματικών βασανιστηρίων, συνοπτικών εκτελέσεων και κακοποίησης κατά την κράτησή τους στο διαβόητο στρατόπεδο κράτησης Sde Teiman, σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας της Γάζας και καταγγελίες ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Οι σοροί, οι οποίες εξετάζονται στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, βρέθηκαν χωρίς ονόματα, μόνο με κωδικούς ταυτοποίησης, ενώ οι ετικέτες στις σακούλες των πτωμάτων υποδεικνύουν ότι προέρχονται από την εγκατάσταση Sde Teiman μια στρατιωτική βάση στην έρημο Νεγκέβ, η οποία έχει ήδη κατηγορηθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας, δρ. Μουνίρ αλ-Μπουρς, δήλωσε ότι «οι σακούλες περιείχαν ετικέτες στα εβραϊκά, που δείχνουν ότι οι σοροί κρατούνταν στο Sde Teiman, όπου διενεργήθηκαν και εξετάσεις DNA».

Οι εικόνες των πτωμάτων, σύμφωνα με την Guardian, δείχνουν θύματα με δεμένα μάτια, τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη, σημάδια βασανισμού, ακόμα και πτώματα συνθλιμμένα από ερπύστριες αρμάτων μάχης.

«Οι ενδείξεις υποδεικνύουν βασανιστήρια και εκτελέσεις από κοντινή απόσταση. Ορισμένοι κρατούμενοι πιθανόν σκοτώθηκαν εντός του στρατοπέδου», δήλωσε ο Eyad Barhoum, διευθυντής του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ.

Ο δημοσιογράφος Shadi Abu Seido, που κρατήθηκε για 100 ημέρες στο Sde Teiman, περιέγραψε δημόσια την εμπειρία του: «Με έγδυσαν γυμνό για 10 ώρες στο κρύο, με κράτησαν δεμένο και με δεμένα μάτια. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν, άλλοι τρελάθηκαν. Μας βασάνισαν, μας κακοποίησαν σεξουαλικά, μας ουρούσαν σκυλιά. Είπαν ότι “οι δημοσιογράφοι πέθαναν μία φορά· εσείς θα πεθάνετε εκατοντάδες φορές”.»

Άλλοι πληροφοριοδότες ανέφεραν ότι κρατούμενοι μεταφέρονταν τραυματισμένοι από νοσοκομεία της Γάζας, με δεμένα μάτια και χειροπέδες, υποφέροντας από μολύνσεις, γάγγραινες, και εγκατάλειψη. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, ακρωτηριάστηκε χέρι κρατουμένου λόγω τραυμάτων από χειροπέδες.

Αντιδράσεις και διεθνείς εκκλήσεις

Ο ΟΗΕ, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ισραήλ (PHR) και ιατροδικαστές εμπειρογνώμονες ζητούν ανεξάρτητη διεθνή έρευνα.

«Ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων, τα τεκμηριωμένα βασανιστήρια, η ιατρική αμέλεια, και τώρα οι σοροί που επεστράφησαν, δεν αφήνουν περιθώριο: απαιτείται διεθνής λογοδοσία», δήλωσε η PHR.

Αν και ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι κρατούμενοι «αντιμετωπίζονται κατάλληλα», δεν σχολίασε επίσημα τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια ή τις συνθήκες κράτησης στο Sde Teiman. Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο.

