Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, «μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν».

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο “Pink”, ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα, κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και εκείνη του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, 39χρονου στρατιώτη βεδουίνικης καταγωγής, που έχασε τη ζωή του στις μάχες της ίδιας ημέρας.