Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ υποδέχονται το φετινό Halloween με οικογενειακές στιγμές που μοιράστηκαν δημόσια, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές τους. Το διάσημο ζευγάρι ξεκίνησε τις εορταστικές προετοιμασίες μαζί με τα παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την επίσκεψή τους σε κολοκυθοχώραφο. Οι εικόνες αποτυπώνουν την οικογένεια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού στη φύση.

Υπό τον ήχο του κλασικού τραγουδιού «California Dreamin» των Mamas & the Papas, το βίντεο ξεκινά με την οικογένεια να περιηγείται ανάμεσα σε σειρές από κολοκύθες, όπου δεσπόζει ένα σκιάχτρο. Στη συνέχεια, η κάμερα εστιάζει στον εξάχρονο Άρτσι, ο οποίος τρέχει χαρούμενος μέσα σε έναν λαβύρινθο από καλαμπόκια.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μέγκαν φαίνεται να τραβά ένα καρότσι δίπλα στον Χάρι, ενώ η μικρή Λίλιμπετ κάθεται ανάμεσα σε τεράστιες κολοκύθες. Η οικοδέσποινα του «With Love, Meghan» αγγίζει τον ώμο του γιου της, κρατώντας το χέρι του Χάρι, καθώς παρακολουθούν τον Άρτσι να τρέχει στο χωράφι.

Στο τέλος του βίντεο, ο πρίγκιπας Χάρι επιδεικνύει τη δημιουργικότητά του σκαλίζοντας κολοκύθες, ενώ κάνει μια σύντομη εμφάνιση και η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ, συμμετέχοντας στην οικογενειακή γιορτινή ατμόσφαιρα.