Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003.

Ο Χάρι και άλλες επτά διασημότητες, ανάμεσά τους ο Έλτον Τζον και η Λιζ Χάρλεϊ, έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του εκδοτικού οίκου Associated Newspaper (ANL), στον οποίο ανήκει η Daily Mail. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εφημερίδα παραβίασε την ιδιωτική τους ζωή, χρησιμοποιώντας παράνομες μεθόδους, όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, προκειμένου να δημοσιεύσει ρεπορτάζ μεταξύ 1993-2011 και το 2018.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε σήμερα ακροαματική διαδικασία ενόψει της δίκης που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο. Ο δικηγόρος των εναγόντων, Ντέιβιντ Σέρμποουν, επικαλέστηκε ως παράδειγμα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2003, με τίτλο «Πέρα από την Αφρική», την παραμονή των 21ων γενεθλίων του Ουίλιαμ. Όπως ανέφερε, πολλές λεπτομέρειες του άρθρου δείχνουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο.

Ο Σέρμποουν παρουσίασε στο δικαστήριο λογαριασμό ιδιωτικού ντεντέκτιβ, με ημερομηνία 25 Αυγούστου 2003, όπου γινόταν αναφορά στο πάρτι, καθώς και έναν άλλο λογαριασμό που σχετιζόταν με τηλεφωνικά δεδομένα στο όνομα της «Κάθριν Μίντλετον».

Ο ANL αρνείται όλες τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο του εκδοτικού ομίλου να υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που παρουσίασε η πλευρά των εναγόντων κατατέθηκαν «με μεγάλη καθυστέρηση».

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν ο Ντέιβιντ Φέρνις, σύζυγος του Έλτον Τζον, και η ηθοποιός Σάντι Φροστ. Οι υπόλοιποι ενάγοντες παρακολούθησαν τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης, ανάμεσά τους και χρήστης που ταυτοποιήθηκε ως «πρίγκιπας Χάρι».