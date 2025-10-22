Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συγκαταλέγονται ανάμεσα στους δεκάδες υπογράφοντες μιας ανοιχτής επιστολής που ζητά απαγόρευση της ανάπτυξης “υπερνοήμονων” συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Superintelligence – ASI), μέχρι να υπάρξει επιστημονική και κοινωνική συναίνεση ότι μπορούν να δημιουργηθούν με ασφάλεια.

Την πρωτοβουλία συντονίζει το Future of Life Institute (FLI) — το ίδιο ινστιτούτο που το 2023 είχε καλέσει σε προσωρινή παύση της ανάπτυξης ισχυρών συστημάτων AI, λίγο μετά την εμφάνιση του ChatGPT.

Η επιστολή ζητά “πλήρη απαγόρευση” της ανάπτυξης ASI έως ότου υπάρξει «ευρεία επιστημονική συναίνεση» ότι η τεχνολογία μπορεί να δημιουργηθεί «με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο» και με «ισχυρή κοινωνική αποδοχή».

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της επιστήμης και της τεχνολογίας:

-ο Geoffrey Hinton και ο Yoshua Bengio, γνωστοί ως «νονοί» της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης,

-ο Steve Wozniak, συνιδρυτής της Apple,

-ο Richard Branson, επιχειρηματίας και ιδρυτής της Virgin,

-η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας Mary Robinson,

-η Susan Rice, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠA και ο Stephen Fry, συγγραφέας και παρουσιαστής.

Την υπογράφουν επίσης αρκετοί νομπελίστες, μεταξύ των οποίων οι Beatrice Fihn, Frank Wilczek, John C. Mather και Daron Acemoğlu.

Το FLI προειδοποιεί ότι η δημιουργία υπερνοήμονων συστημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία θα μπορούσε να προκαλέσει σειρά υπαρξιακών κινδύνων, όπως:

-απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας,

-περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών,

-ενίσχυση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας,

ακόμη και απειλή για την ίδια την ανθρωπότητα, αν ένα σύστημα αποκτήσει ικανότητα να δρας έξω από ανθρώπινο έλεγχο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσίευσε το FLI, τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς ζητούν αυστηρή ρύθμιση της AI, ενώ έξι στους δέκα θεωρούν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η ανάπτυξη «υπερανθρώπινης» νοημοσύνης προτού αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και ελέγξιμη. Μόλις το 5% τάσσεται υπέρ της συνέχισης χωρίς περιορισμούς.

Παρά τις προειδοποιήσεις, εταιρείες όπως η OpenAI, η Google και η Meta επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να αναπτύξουν τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI) — δηλαδή συστήματα που ισοδυναμούν με τον άνθρωπο σε γνωστικές ικανότητες. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η AGI μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε ASI, οδηγώντας σε έναν ανεξέλεγκτο αγώνα ισχύος ανάμεσα στις εταιρείες τεχνολογίας.

Η παρέμβαση του Χάρι και της Μέγκαν δείχνει ότι το ζήτημα της τεχνητής υπερνοημοσύνης ξεπερνά τα όρια της επιστήμης και εισέρχεται πλέον στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα. Η δημόσια συζήτηση δεν αφορά μόνο την πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά και το ποιος θα ελέγχει το μέλλον της νοημοσύνης στον πλανήτη — οι άνθρωποι ή οι μηχανές.