Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της μέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Παρασκευής – Ο Ερμής σε τρίγωνο με Δία φέρνει εύνοια σε συζητήσεις, επαφές και συμφωνίες
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Κρατήστε κλειστό το πορτοφόλι μας σήμερα και μην κάνετε έξοδα γιατί δεν έχετε όσο εισόδημα θα θέλατε. Εάν νιώθετε πως δεν έχετε ιδιαίτερη ενέργεια, πιείτε πολλούς χυμούς και ξεκουραστείτε απόψε ώστε να πάρετε τα πάνω σας. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Η επίλυση ορισμένων προβλημάτων στη ζωή σας […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης – Ο Ήλιος περνά στον Σκορπιό και η Σελήνη σχηματίζει θετικές όψεις με Δία και Ερμή
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Έχετε πολλή ενέργεια σήμερα. Αξιοποιήστε την στο έπακρο για να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν. Δοκιμάστε στην εργασία σας να εξετάσετε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στις υποθέσεις που έχετε αναλάβει ώστε να μην σας ξεφύγει απολύτως τίποτα. Αν θέλετε να διασκεδάσετε, βγείτε απόψε με τους φίλους. ΤΑΥΡΟΣ (20 […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τετάρτης – Ο Ποσειδώνας επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύες
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για διαλογισμό και εσωτερική ανασκόπηση. Αν προσπαθείτε να λύσετε προσωπικά ζητήματα, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας για να κατανοήσετε τι πραγματικά χρειάζεστε. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ακόμη κι αν δεν το συνειδητοποιείτε λόγω των πολλών […]