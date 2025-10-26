Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός των νέων ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε δύο μέλη της Χεζμπολάχ σε επιχειρήσεις στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.

Από την Πέμπτη, συνολικά έντεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ με τη Χεζμπολάχ από τον Νοέμβριο του 2024.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέφερε ότι ένας πολίτης σκοτώθηκε από πλήγμα σε αυτοκίνητο στη Νακούρα, ενώ άλλα δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Σύρος, έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις στην περιοχή της Μπααλμπέκ.

Η Βηρυτός δεν παρείχε περαιτέρω πληροφορίες για τα τρία θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξοντώθηκε ο τρομοκράτης Αλί Χουσέιν Αλ Μουσάι, διακινητής όπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπεκάα» στον ανατολικό Λίβανο. Σε άλλο πλήγμα στη Νακούρα, σκοτώθηκε «ο τρομοκράτης Άμπεντ Μαχμούντ αλ Σάγεντ», ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στις προσπάθειες της οργάνωσης να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις.

Παρά την επίσημη κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ για να αποτρέψει την ανασυγκρότηση των υποδομών της. Το Τελ Αβίβ εξακολουθεί να διατηρεί πέντε θέσεις στο νότιο Λίβανο, αν και η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Υπό αμερικανική πίεση, ο στρατός του Λιβάνου έχει εκπονήσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ξεκινώντας από τον νότο που συνορεύει με το βόρειο Ισραήλ. Η οργάνωση, ωστόσο, αρνείται να παραδώσει τα όπλα της.