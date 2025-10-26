Πλάνα από τις IDF δείχνουν τη στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες δέχονται πυρά από Παλαιστίνιους ενόπλους στην Ταλ αλ-Χάουα, νότια της πόλης της Γάζας.

Η ενέδρα σκότωσε έναν Ισραηλινό αξιωματικό και φέρεται να τραυμάτισε αρκετούς άλλους στρατιώτες. Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης, οι Ισραηλινοί φαίνονται να συνομιλούν αμέριμνοι.

Israeli army footage shows the moment Israeli troops came under fire from Palestinian fighters in Tal al-Hawa, south of Gaza City. The ambush killed an Israeli officer and reportedly wounded several others. MEE could not independently verify the location or date of the footage pic.twitter.com/LzbsIhFW5Z — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 26, 2025