Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να ανταλλάσσει κατηγορίες με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας που συνήφθη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε σήμερα ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό ή τη Χαμάς σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση, πρόσθεσε το Reuters.

Το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan ανέφερε ότι η πολεμική αεροπορία επιτίθεται στη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αεροπορικές επιδρομές.

Το The Times of Israel ανέφερε ότι, όπως ενημερώθηκε, τρομοκρατικά στοιχεία στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση στις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα στο νότιο τμήμα του θύλακα, ωθώντας τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι “ορισμένοι τρομοκράτες” άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στην περιοχή της Ράφα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Ο στρατός αργότερα ανακοίνωσε ότι έπληξε άλλη ομάδα “τρομοκρατών” που προσέγγιζαν στρατιώτες στην Χαν Γιούνις την ίδια ημέρα. Ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί για να απομακρύνει άμεσες απειλές, πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας εδώ και μέρες, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι η μεθοριακή διάβαση ανάμεσα στη Ράφα και την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

🚨 BREAKING 🚨 🚨 Ceasefire broken 🚨 Hamas terrorists targeted an armored IDF vehicle with an anti-tank rocket in Rafah (a zone that’s under Israeli control according to the recent deal) In retaliation, the IDF is currently attacking targets in Rafah pic.twitter.com/HnYk0Za4Wy — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 19, 2025

Χαμάς: «Ψευδείς» οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ για επίθεση κατά αμάχων στη Γάζα

Νωρίτερα, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το Σάββατο (18/10) ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».