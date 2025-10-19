Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το Σάββατο (18/10) ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πριν από την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προηγηθεί ευθεία απειλή κατά της Χαμάς από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του την Πέμπτη (16/10) είχε γράψει πως «αν συνεχίσουν να σκοτώνουν κόσμο» στη Γάζα, τότε «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Αν η Χαμάς συνεχίζει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη Συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», είχε γράψει.