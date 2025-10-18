Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει, όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14. «Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου, υπόδικος, κατηγορούμενος για διαφθορά, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στην ερώτηση «αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος για πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές;», ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά. Επικεφαλής του κόμματος Λικούντ της ισραηλινής δεξιάς, ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ παραμονής στην πρωθυπουργία του Ισραήλ (συνολικά 18 χρόνια, με διακοπές, από το 1996).