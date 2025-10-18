Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Γάζα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, παρά τις πληροφορίες για άνοιγμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα μεταξύ Λωρίδας της Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Η απόφαση αυτή βασίζεται στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς. Όπως επισημαίνεται, το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος θα εξετασθεί μόνο εφόσον η Χαμάς επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα.

Λίγο νωρίτερα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο είχε ανακοινώσει την πρόθεση για επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα τη Δευτέρα. Ωστόσο, το ισραηλινό γραφείο ξεκαθάρισε πως το πέρασμα, το οποίο είναι κλειστό από τον Μάιο του 2024, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεότερης απόφασης.