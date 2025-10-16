Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στο σύνορο μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας, ενδέχεται να ανοίξει εκ νέου «πιθανότατα την Κυριακή», όπως δήλωσε από τη Νάπολη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, σύμφωνα με ιταλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Η διάβαση της Ράφα θα ανοίξει πιθανότατα την Κυριακή. Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες και τις συμφωνίες για αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι ανοιχτή, με τον τρόπο που θα μπορέσει να ανοίξει», ανέφερε ο Σάαρ στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης MED Dialogues που πραγματοποιείται στη Νάπολη.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας της διάβασης θα καθοριστεί «σε μεταγενέστερο χρόνο».

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ζητούν επίμονα το άνοιγμα της Ράφα, καθώς η Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, η επαναλειτουργία της διάβασης προβλέπεται μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Ωστόσο, αν και η Χαμάς απελευθέρωσε εγκαίρως 20 εν ζωή ομήρους, δεν έχει παραδώσει ακόμη στο Ισραήλ όλες τις σορούς που παραμένουν κάτω από τα συντρίμια στη Γάζα.