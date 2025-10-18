Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, πρόκειται να επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο.

Το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024 .

παραμένει κλειστό από τον . Η επαναλειτουργία του έχει οριστεί για τη Δευτέρα .

. Οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη Γάζα.

που διαμένουν στην θα έχουν τη δυνατότητα να Η ανακοίνωση έγινε από την παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα.

Το συγκεκριμένο πέρασμα, που αποτελεί τη μοναδική δίοδο από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο, παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024.

Μετά το άνοιγμα, οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη Γάζα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.