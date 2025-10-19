Στην Γάζα η εκεχειρία ίσως φτάνει στο τέλος της καθώς τις πρωινές ώρες της Κυριακής το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη Ράφα και άλλες περιοχές, επικαλούμενο επιθέσεις μαχητών της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατευμάτων. Σύμφωνα με τοπικές αρχές και νοσοκομεία, τουλάχιστον 8–11 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων άμαχοι. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις απαντούσαν σε τρεις ξεχωριστές επιθέσεις πίσω από την Κίτρινη Γραμμή, το όριο που καθορίζει η συμφωνία εκεχειρίας.

Ορισμένα πλήγματα στόχευσαν υποδομές της Χαμάς και ομάδες μαχητών στη Ράφα και τη Μπέιτ Λάχια. Ο ισραηλινός στρατός δεν απέκλεισε τη δυνατότητα νέων επιδρομών, προειδοποιώντας ότι η Χαμάς θα υποστεί «βαρύ τίμημα» για κάθε παραβίαση της συμφωνίας.

IDF: «Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στη νότια Γάζα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στη νότια Γάζα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία φαίνεται να καταρρέει πλήρως.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο στρατός χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές ως «μαζικό και εκτεταμένο κύμα επιθέσεων», με στόχο δεκάδες θέσεις της οργάνωσης Χαμάς.

«Σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του στρατού.

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις από την έναρξη της συμφωνίας για εκεχειρία πριν από εννέα ημέρες. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων, καθυστερήσεις στην επιστροφή σορών ομήρων και χρήση «κρυφών» περιοχών για επιθέσεις.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στις πρόσφατες επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές και ισραηλινές καταγγελίες ψευδείς και ευθυγραμμισμένες με την «παραπλανητική ισραηλινή προπαγάνδα». Η οργάνωση καλεί τη διεθνή κοινότητα να εστιάσει στις παραβιάσεις της κατοχής, επισημαίνοντας ότι η ίδια τηρεί την εκεχειρία «σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

🚨 BREAKING 🚨 🚨 Ceasefire broken 🚨 Hamas terrorists targeted an armored IDF vehicle with an anti-tank rocket in Rafah (a zone that’s under Israeli control according to the recent deal) In retaliation, the IDF is currently attacking targets in Rafah pic.twitter.com/HnYk0Za4Wy — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 19, 2025

Ισραηλινή αντίδραση και πολιτική πίεση… χωρίς σκέψη για εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ και τη στρατιωτική ηγεσία, δίνοντας εντολή για «αποφασιστική δράση» κατά «τρομοκρατικών στόχων». Ο Κατζ τόνισε ότι «η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για κάθε πυροβολισμό και παραβίαση της εκεχειρίας», προσθέτοντας ότι η ισραηλινή αντίδραση θα γίνει ολοένα και πιο αυστηρή αν το μήνυμα δεν γίνει κατανοητό.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δέχεται πίεση από ακροδεξιά κόμματα για πλήρη επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

⚠️BREAKING: The Israeli Air Force is bombing Gaza right now. Hamas broke the ceasefire – it’s time to pay. pic.twitter.com/b47Duov6vc — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 19, 2025

Ομήροι και επιστροφή σορών

Η συμφωνία εκεχειρίας προέβλεπε ανταλλαγές ομήρων και επιστροφή σορών. Μέχρι στιγμής, έχουν επιστραφεί 12 από τις 28 σορούς Ισραηλινών ομήρων, όλες αναγνωρισμένες επισήμως.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ ανακοίνωσαν την ανακάλυψη άλλης μιας σορού και προειδοποίησαν ότι η κλιμάκωση από τις ισραηλινές δυνάμεις θα παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις ανεύρεσης.

Εσωτερικές συγκρούσεις (με εκεχειρία) στη Γάζα

Εκτός από την αντιπαράθεση με το Ισραήλ, η Χαμάς διεξάγει εκστρατεία ασφαλείας εναντίον ομάδων που θεωρεί συνεργάτες ή μισθοφόρους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων βίαιων επιθέσεων και δημόσιων εκτελέσεων.

Ο ειδικός για τη Γάζα Μουχάμαντ Σεχάντα επισημαίνει ότι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ισραήλ κινούνται μέσα σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας χάος και αποσταθεροποίηση της ασφάλειας. Αυτά τα γεγονότα εντείνουν το εκρηκτικό κλίμα και θέτουν σε δοκιμασία την τήρηση της εκεχειρίας.

Ανθρωπιστική κατάσταση και συνοριακά μέτρα

Η κατάσταση επιδεινώνεται και ανθρωπιστικά. Ένα σημαντικό συνοριακό πέρασμα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον, περιορίζοντας την είσοδο βοήθειας. Οι συνεχείς αεροπορικές επιδρομές και οι συγκρούσεις συμβάλλουν στη χειροτέρευση της ζωής των πολιτών της Γάζας.

Το μέλλον στην Γάζα και η εκεχειρία

Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη εννέα ημέρες μετά την έναρξή της. Τα πρόσφατα επεισόδια —αεροπορικές επιδρομές, αλληλοκατηγορίες, εσωτερικές συγκρούσεις και καθυστερήσεις στην επιστροφή ομήρων— αποτελούν το πιο σοβαρό τεστ της συμφωνίας μέχρι σήμερα.

Η δυνατότητα νέων επιθέσεων και η διεθνής πίεση καθιστούν αβέβαιο το μέλλον της συμφωνίας, ενώ η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται.

Αμερικανικού ΥΠΕΞ: «Παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας» από την Χαμάς

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το Σάββατο (18/10) ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.