Πυκνές είναι οι τελευταίες ημέρες για τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη διπλωματική επιτυχία στη Μέση Ανατολή και να τη μετατρέψει σε δυναμική για νέες διεθνείς πρωτοβουλίες. Ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, βρέθηκε τη Δευτέρα στην Κνεσέτ, την ώρα που ο Τραμπ πανηγύριζε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων, όταν του ανέθεσε ήδη την επόμενη αποστολή: «Πρέπει να τελειώσουμε με τη Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρι το CNN.

Μετά την επιτυχία στη Γάζα, ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να αξιοποιήσει το πολιτικό momentum. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ταξίδι-αστραπή στη Μέση Ανατολή και έκλεισε με συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει την έγκριση νέων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς πριν από την επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι εξουσιοδότησε τη CIA να δρα μυστικά στη Βενεζουέλα, απείλησε με στρατιωτικά πλήγματα, στήριξε οικονομικά την κυβέρνηση της Αργεντινής με 20 δισ. δολάρια και ανακίνησε εκ νέου το θέμα των δασμών κατά της Κίνας, προετοιμάζοντας έδαφος για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ.

Η εύθραυστη επιτυχία στη Γάζα

Η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα αποτελεί αναμφισβήτητα διπλωματικό επίτευγμα, αν και παραμένει εύθραυστη. Η αδυναμία της Χαμάς να παραδώσει τα λείψανα περισσοτέρων από δώδεκα ομήρων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Παρά τα προβλήματα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση 20 ζωντανών ομήρων συνιστά σημαντική επιτυχία, ενώ τονίζουν τις πρακτικές δυσκολίες ανάκτησης των σορών μέσα στα ερείπια της Γάζας.

Το έργο της διατήρησης της συμφωνίας έχει αναλάβει ο Γουίτκοφ μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι προσπαθούν να καθησυχάσουν το Ισραήλ και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία των Αράβων μεσολαβητών. Ο Τραμπ, που επικοινώνησε ξανά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε: «Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα το φροντίσουμε εμείς».

Παρά τις εντάσεις, οι ΗΠΑ προχωρούν στο επόμενο στάδιο: τη συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ωστόσο, παραμένουν ανοικτά τα κρίσιμα ζητήματα της αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς, της διακυβέρνησης της περιοχής και, κυρίως, της προοπτικής παλαιστινιακού κράτους.

Από τη Γάζα στην Ουκρανία και τη Ρωσία

Ο Τραμπ στρέφει πλέον το βλέμμα του στην Ουκρανία, επιδιώκοντας μια νέα συμφωνία με τη Ρωσία. Προγραμματίζει συνάντηση με τον Πούτιν στην Ουγγαρία, παρότι οι όροι μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν ασαφείς. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή δεν αρκεί για να μεταβάλει τη στάση της Μόσχας ή του Πεκίνου, ενώ θεωρούν απίθανο ο Τραμπ να επιβάλει σκληρές κυρώσεις ή να στείλει επιπλέον όπλα στο Κίεβο.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει άμεσα πυραύλους Tomahawk, υποστηρίζοντας πως «ελπίζει ο πόλεμος να τελειώσει χωρίς να χρειαστούν». Η συνομιλία χαρακτηρίστηκε «έντονη και ειλικρινής», με τον Ουκρανό πρόεδρο να αποδέχεται να μη σχολιάσει δημοσίως το ζήτημα.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο «εκεί που βρίσκονται», επανερχόμενος στη θέση περί εδαφικών παραχωρήσεων. Σύμφωνα με συνεργάτες του, θεωρεί πως «υπάρχει υπερβολική καταστροφή και απώλειες» για να συνεχιστεί η σύγκρουση.

Συνάντηση με Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

Αν πραγματοποιηθεί η σύνοδος της Βουδαπέστης, θα ακολουθήσει κατευθείαν η προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με στόχο την εκτόνωση των εμπορικών εντάσεων. Το Ουκρανικό αναμένεται να βρεθεί επίσης στην ατζέντα, καθώς το Πεκίνο στηρίζει τη Μόσχα μέσω αγορών πετρελαίου και προμηθειών στρατιωτικού υλικού.

Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα έχει «λύσει το ζήτημα» πριν από τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, «ανησυχεί μήπως ο Πούτιν απλώς κερδίζει χρόνο». Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση: «Με έχουν παίξει οι καλύτεροι, και πάντα βγήκα κερδισμένος».