Στον Λευκό Οίκο συναντήθηκαν σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης.

Πριν ξεκινήσει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και δεχθούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ο κ. Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου, σημειώνοντας με χιουμοριστική διάθεση:«Νομίζω ότι είναι ωραίος με αυτό το σακάκι. Είναι πραγματικά κομψός. Μου αρέσει».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο, ο κ. Ζελένσκι είχε δεχθεί επικρίσεις από δημοσιογράφο για το γεγονός ότι δεν φορούσε κοστούμι μια επιλογή που είχε σχολιαστεί αρνητικά σε διεθνή μέσα, ως μη σύμφωνη με το πρωτόκολλο των υψηλών διπλωματικών συναντήσεων.