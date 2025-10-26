Ο Ρώσος πρόεδρος επιχαίρει για την πετυχημένη δοκιμή ενός νέου πυραύλου με μεγάλες δυνατότητες, ενώ ρωσικά drones έπληξαν νηπιαγωγείο και εγκλώβισαν στο υπόγειο 48 νήπια.

Μετά τις απειλές της Ουάσιγκτον ότι θα παραδώσει στο Κίεβο πυραύλους Τόμαχοκ, ικανούς να φτάσουν βαθιά στη ρωσική ενδοχώρα, ο Πούτιν αποκάλυψε τη δοκιμή ενός πυραύλου που ονομάζει υπερόπλο.

Πρόκειται για τον πύραυλο Kρουζ, Μπουρεβέστνικ, ο οποίος, σύμφωνα με τους Ρώσους, δεν ανιχνεύεται από ευρωπαϊκά και αμερικανικά συστήματα αεράμυνας.

Αν τα στοιχεία είναι ακριβή, ο νέος πύραυλος κινείται με πυρηνική ενέργεια και μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή με βεληνεκές χιλιάδες χιλιόμετρα.

Κατά την πτήση προς τη Μαλαισία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα ασχοληθεί με τον Πούτιν μόνο όταν είναι βέβαιος για μια ειρηνική συμφωνία:

«Θα πρέπει να ξέρω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου. Πάντα είχα μια εξαιρετική σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό».

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο τονίζει πως μια συμφωνία ειρήνης χρειάζεται χρόνο:

«Ο κ. Πούτιν εκτιμά την επιθυμία του κ. Τραμπ να επιλύσει την ουκρανική κρίση, αλλά αυτό δεν γίνεται μέσα σε μία νύχτα».

Χθες το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά του Κιέβου. Δεκάδες drones σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν 29 ακόμη, ανάμεσά τους και έξι παιδιά.

Οι Ρώσοι έπληξαν με drone και ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο, όπου 48 παιδιά παγιδεύτηκαν στο υπόγειο. Οι πυροσβέστες τα απεγκλώβισαν σε λίγα λεπτά. Ένας ενήλικας έχασε τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν.