Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα την επιβολή νέων, αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, μετά τη νυχτερινή επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο, που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 31, ανάμεσά τους έξι παιδιά.

Από την επίθεση σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο πολυώροφες πολυκατοικίες. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι επτά τραυματίες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, θραύσματα από καταρριφθέντα ρωσικά drones έπεσαν σε πολυκατοικία εννέα ορόφων στη συνοικία Ντεσνιάνσκι του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά και σημαντικές υλικές ζημιές.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα είναι μια προσπάθεια να προκληθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στην καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram. «Φυσικά, χρειάζονται επιπλέον δασμοί και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αυτών που τη βοηθούν να τα βγάζει πέρα», πρόσθεσε.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών ανακοίνωσε ότι 13 άνθρωποι διασώθηκαν από τους ανώτερους ορόφους του φλεγόμενου κτιρίου, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού δήλωσαν μέσω Telegram ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 101 drones κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 90 καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν 1.200 drones εφόρμησης, πάνω από 1.360 κατευθυνόμενες βόμβες και περισσότερους από 50 πυραύλους διαφόρων τύπων, εντείνοντας την πίεση στην ουκρανική άμυνα.