Παρά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, καθώς και τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία βρίσκονται πολύ κοντά σε διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή (24 Οκτωβρίου 2025) στο CNN πως οι δύο χώρες απέχουν ένα μόνο βήμα από συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία τον Φεβρουάριο θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο της.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον πως το ζήτημα αφορά τις γραμμές των μετώπων», ανέφερε ο Ντμίτριεφ από την Ουάσιγκτον.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει εντελώς από την ουκρανική επικράτεια, επομένως (…) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, εκφράζοντας την εκτίμηση πως θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά τις εξελίξεις αυτές και τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, ο Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε ότι ο διάλογος μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας συνεχίζεται.

«Χαμηλός ο αντίκτυπος των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο»

Αναφερόμενος στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, ο Ντμίτριεφ εκτίμησε ότι δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά την οικονομία της Ρωσίας.

Μιλώντας στο Fox News, μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, σημείωσε ότι η Μόσχα δεν αναμένει σοβαρές επιπτώσεις.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς θα αυξηθούν και η Ρωσία απλώς θα πουλά μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο Ρώσος απεσταλμένος.