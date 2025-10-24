Το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε αναφορικά με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! ‘Αλλη είναι η αποστολή τους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.