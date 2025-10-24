Το υπουργείο Εξωτερικών τιμά σήμερα την 80ή επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο οποίος δημιουργήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945 με στόχο τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης, της ασφάλειας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι «στο σύγχρονο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, με δεκάδες συγκρούσεις να μαίνονται παγκοσμίως, η πλήρης και συνεπής εφαρμογή των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ».

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, παραμένει προσηλωμένη στους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το υπουργείο καταλήγει τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά από κοινού με τα κράτη όλου του κόσμου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων μέσω του διαλόγου και της πολυμερούς διπλωματίας».