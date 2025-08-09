Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανακοίνωσή του, προτρέπει τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί εν όψει της προγραμματισμένης «Ημέρας Δράσης» αυτή την Κυριακή. Η «Ημέρα Δράσης» περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε περισσότερες από 90 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, για να δηλώσουν οι πολίτες τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, που είναι αντιμέτωπος με λιμό στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης, απειλείται με περισσότερα δεινά, εν όψει της νέας στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα με στόχο την πλήρη κατοχή της.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel, μιλά για «ριζοσπαστικές φιλοπαλαιστινιακές» και αντι-ισραηλιτικές ομάδες. Προειδοποιεί τους Ισραηλινούς τουρίστες για «διαδηλώσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των τουριστικών χώρων — που διοργανώνονται από ριζοσπαστικές φιλοπαλαιστινιακές ομάδες».

Οι Ισραηλινοί που επισκέπτονται ή σχεδιάζουν να φτάσουν στην Ελλάδα καλούνται να αποφεύγουν διαμαρτυρίες, πολιτικές διαφωνίες ή την επίδειξη ορατών ισραηλινών συμβόλων και να παραμένουν σε εγρήγορση σε πολυσύχναστα μέρη και να ενημερώνουν την οικογένειά τους για την τοποθεσία τους.