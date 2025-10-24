Η 28η Οκτωβρίου φέτος πέφτει Τρίτη, και όπως κάθε χρόνο, οι Έλληνες αποδεικνύουν πως έχουν ταλέντο — όχι μόνο στο «Όχι», αλλά και στο «ναι στο πενθήμερο»!

Ο Αρκάς, πάντα εύστοχος, αποτυπώνει με ένα μόνο σκίτσο το κλίμα της εβδομάδας: η Παρασκευή κρατάει τον καφέ της απηυδισμένη, η Σάββατο και η Κυριακή από τον καναπέ τη συμβουλεύουν: «Μην πας! Κάνε την άρρωστη, να ψήσουμε και τη Δευτέρα να φύγουμε πενθήμερο!»

Και κάπως έτσι, το σχέδιο στήνεται σε σπίτια και γραφεία. Κάποιοι δηλώνουν «ίωση», άλλοι «ημιαργία» και άλλοι απλώς «τηλεργασία». Το αποτέλεσμα; Ένα πενθήμερο εθνικής χαλάρωσης, από Παρασκευή έως Τρίτη, με φόντο καφεδάκια, μικρές αποδράσεις και τις κλασικές αναρτήσεις «Φεύγουμε!».

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου γίνεται – όπως πάντα – αφορμή για να αποδειχθεί ότι ο Έλληνας ξέρει να συνδυάζει πατριωτισμό με… ξεκούραση. Και ο Αρκάς, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην το σχολιάσει με το πιο εύστοχο «Καλημέρα» της εβδομάδας.