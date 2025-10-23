Με μια ακόμα καυστική ατάκα, ο Αρκάς σχολιάζει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη νοοτροπία γύρω από τις «ιδέες» και την πράξη.

Στο νέο του σκίτσο, που συνοδεύεται από τη λέξη «Καλημέρα», ο αγαπημένος σκιτσογράφος παρουσιάζει τον γνώριμο σοφό του ήρωα να επισημαίνει με ειρωνικό ύφος: «Κάποιες ιδέες είναι καλές για να αγωνίζεσαι γι’ αυτές, αλλά όχι για να τις εφαρμόζεις».

Με τη φράση αυτή, ο Αρκάς φαίνεται να σχολιάζει την απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, υπογραμμίζοντας με χιούμορ πως πολλές φορές οι άνθρωποι υπερασπίζονται ένθερμα ιδέες, αλλά διστάζουν να τις υλοποιήσουν όταν έρθει η στιγμή της ευθύνης.

Ο Αρκάς συνεχίζει έτσι τη μακρά του παράδοση να σχολιάζει με οξυδέρκεια και λεπτή ειρωνεία την ανθρώπινη συμπεριφορά — μια υπενθύμιση ότι το χιούμορ, όταν συνδυάζεται με σκέψη, γίνεται πάντα επίκαιρο.