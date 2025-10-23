Ο κύριος ύποπτος για την υπόθεση της εξαφάνισης της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν στην Πορτογαλία, ο Γερμανός Κρίστιαν Μπρίκνερ, ζει πλέον στον δρόμο μετά την αποφυλάκισή του τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel.

Ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, έχοντας εκτίσει ποινή επτά ετών στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας το 2005 στην Πορτογαλία. Παρά το ενδιαφέρον των αρχών, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση της Μάντι λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Γερμανός εισαγγελέας τον χαρακτηρίζει «ουσιαστικά επικίνδυνο», ωστόσο δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αποφυλάκισή του. Ο Μπρίκνερ φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι και υποχρεούται να ενημερώνει το δικαστήριο για κάθε αλλαγή τόπου διαμονής, λαμβάνοντας προηγουμένως σχετική έγκριση.

Σύμφωνα με το Spiegel, ο Μπρίκνερ ζει πλέον σε αντίσκηνο σε πάρκο του Κίελου, στη βόρεια Γερμανία, υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση. Οι αρχές τον παρακολουθούν για να τον προστατεύσουν από «ενδεχόμενες επιθέσεις εκ μέρους του κοινού».

Απόπειρες επανένταξης και αντιδράσεις

Μετά την αποφυλάκισή του, οδηγήθηκε σε κέντρο επανένταξης στο Νοϊμίνστερ. Ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό, οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν έντονα, φτάνοντας στο σημείο να τον «προσβάλουν και να τον απειλήσουν», γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει εννέα ημέρες αργότερα με αστυνομική συνοδεία.

Στη συνέχεια μετέβη στο Μπρούνσβικ, όπου προσπάθησε να συναντήσει τον εισαγγελέα που τον κατηγορεί για την απαγωγή της Μάντι, χωρίς όμως να του επιτραπεί η είσοδος στην εισαγγελία. Έπειτα εγκαταστάθηκε προσωρινά στο Κίελο, κοντά στους δικηγόρους του, διαμένοντας σε φθηνά ξενοδοχεία, από τα οποία εκδιώχθηκε κάθε φορά που γινόταν αναγνωρίσιμος.

Η υπόθεση της Μαντλίν Μακάν

Η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν Μακάν τον Μάιο του 2007, από παραθεριστική κατοικία στην Πορτογαλία, παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη και πολυσυζητημένα εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Το παιδί χάθηκε ενώ οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο, και η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί μέχρι σήμερα.

Το 2020, οι γερμανικές αρχές όρισαν τον Μπρίκνερ ως κύριο ύποπτο, υποστηρίζοντας ότι διέθεταν χειροπιαστές αποδείξεις, οι οποίες όμως δεν στάθηκαν επαρκείς για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Την εποχή της εξαφάνισης, ο Μπρίκνερ διέμενε στην Αλγκάρβε, κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Μακάν, ενώ σήμα κινητού τηλεφώνου στο όνομά του εντοπίστηκε στην περιοχή τη νύχτα του συμβάντος.

Στα τέλη του 2024, απαλλάχθηκε από κατηγορίες που αφορούσαν σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων κατά παιδιών, τα οποία φέρεται να είχαν διαπραχθεί στην ίδια περιοχή μεταξύ 2000 και 2017.