Η Κέιτ Μακάν, μητέρα της Μαντλίν Μακάν, καταθέτει ως μάρτυρας στη δίκη δύο γυναικών που κατηγορούνται για παρενόχληση της οικογένειάς της, μία εκ των οποίων φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι η αγνοούμενη κόρη της.

Οι δύο γυναίκες που κατηγορούνται ότι την παρενοχλούσαν στέλνοντάς της μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνώντας της και εμφανιζόμενες στο σπίτι της.

Μία από τις γυναίκες, η Πολωνή Τζούλια Γουάντελτ, ισχυριζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν η αγνοούμενη Μάντι και έστελνε στην Κέιτ μια σειρά από ενοχλητικά μηνύματα κειμένου και φωνητικά μηνύματα.

Η Κέιτ είπε ότι έμαθε από τους αστυνομικούς που εργάζονταν στην έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την εξαφάνιση της κόρης της το 2007, ότι η Γουάντελτ πίστευε ότι ήταν η Mαντλίν.

Ο εισαγγελέας διάβασε στη συνέχεια αποσπάσματα από μηνύματα που έστειλε η Γουάντελτ στην κα Μακάν, στα οποία η κατηγορουμένη έλεγε «άσε με να αποδείξω ότι δεν είμαι ψεύτρα» και «δώσε μου μια ευκαιρία, δεν θέλω χρήματα».

Αφού επιβεβαίωσε ότι θυμόταν τα μηνύματα που «έφτασαν» στο κινητό της τηλέφωνο, ρωτήθηκε αν είχε απαντήσει στα μηνύματα.

Η κα. Μακάν απάντησε: «Όχι. Δεν ήθελα να εμπλακώ».

Αλλά η Γουάντελτ ήταν επίμονη, συνέχισε η κα. Μακάν, και σε κάποιο σημείο έστειλε μήνυμα που έλεγε: «Δεν είμαι τρελή, μην εγκαταλείπεις την κόρη σου».

Τα μηνύματα έγιναν τόσο ενοχλητικά που η κα. Μακάν σκέφτηκε να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει μια για πάντα ότι η Γουάντελτ δεν ήταν η κόρη της.

Aκόμα ρωτληθηκε για ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή που άφησε στο τηλέφωνό της η Τζούλια Γουάντελτ, στο οποίο ζητούσε από αυτήν και τον σύζυγό της Τζέρι να κάνουν τεστ DNA. Είπε: «Ήταν κάτι που είχατε την προθυμία ή την επιθυμία να κάνετε;».

Η κυρία Μακάν απάντησε: «Αν είμαι ειλικρινής, λόγω της επιμονής της συμπεριφοράς της Τζούλια, άρχισε πράγματι να με επηρεάζει».

«Σχεδόν ήθελα να κάνω τεστ DNA για να βγάλω το θέμα από τη μέση… από τις φωτογραφίες… ήξερα ότι δεν ήταν αυτή».

Ακόμα ανέφερε ότι έφτασε στο σπίτι της τον Δεκέμβριο του 2024 και, ενώ άνοιγε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της, άκουσε κάποιον να την φωνάζει.

Είπε ότι η άμεση αντίδρασή της όταν είδε τον Γουάντελτ ήταν ο φόβος, προσθέτοντας ότι «πολύ γρήγορα» αναγνώρισε ποια ήταν.

«Με αποκάλεσε μαμά», πρόσθεσε η κ. Μακάν.

Η Γουάντελτ συνοδεύονταν από μια δεύτερη γυναίκα, η οποία ήταν «ελαφρώς επιθετική», όπως είπε η κ. McCann στο δικαστήριο.

Η Γουάντελτ και η 61χρονη Kάρεν Σπραγκ αρνούνται και οι δύο την κατηγορία της παρενόχλησης που προκάλεσε σοβαρή ανησυχία και αγωνία στο ζεύγος Μακάν μεταξύ Ιουνίου 2022 και Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Πηγή: lbc.co.uk