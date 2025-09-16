Η υπόθεση της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν, που εξαφανίστηκε το 2007 από το Πράια ντα Λουζ στην Πορτογαλία, επανέρχεται στο προσκήνιο με μια νέα και ανατριχιαστική διάσταση. Ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος αποκαλύπτει ότι ίσως πίσω από την εξαφάνισή της να κρύβεται ένα οργανωμένο κύκλωμα παιδοφιλίας, με διεθνείς διασυνδέσεις.

Προειδοποίηση για κύκλωμα παιδεραστών, λίγες μέρες πριν

Σύμφωνα με τον Μαρκ Φερβίλγκεν, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου, η αστυνομία είχε εκδώσει προειδοποίηση για τη δράση κυκλώματος παιδεραστών μόλις τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί η Μαντλίν. Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό αλλά για στοχευμένη «παραγγελία απαγωγής» από εγκληματικό δίκτυο που ήθελε ένα κοριτσάκι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Όπως δηλώνει, η υπόθεση του θύμισε έντονα τον διαβόητο Μαρκ Ντιτρού, τον Βέλγο παιδόφιλο και δολοφόνο που καταδικάστηκε το 2004 για φρικιαστικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. «Από την πρώτη στιγμή που άκουσα για τη Μαντλίν, είχα deja vu. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες με τις μεθόδους του Ντιτρού», δήλωσε ο Φερβίλγκεν στη Sun.

Ο ίδιος θεωρεί πιθανό, ένα μέλος του κυκλώματος να είδε τη Μαντλίν, να την φωτογράφισε και να έστειλε την εικόνα στο Βέλγιο, όπου εγκρίθηκε από τον “παραλήπτη” και οργανώθηκε η αρπαγή της.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ αρνείται να συνεργαστεί

Εν τω μεταξύ, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση, Κρίστιαν Μπρίκνερ, παραμένει υπό κράτηση στη Γερμανία για άλλη υπόθεση βιασμού και αρνείται να καταθέσει σχετικά με την εξαφάνιση της Μαντλίν. Η Σκότλαντ Γιαρντ επιβεβαίωσε πως αρνήθηκε να μιλήσει λίγο πριν την πιθανή αποφυλάκισή του.

Ο Μπρίκνερ έχει χαρακτηριστεί «κύριος ύποπτος» από τις γερμανικές αρχές, καθώς βρισκόταν στην περιοχή της Πράια ντα Λουζ την περίοδο που χάθηκε η Μαντλίν. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν του έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες για την υπόθεση.

Ανεξιχνίαστο μυστήριο με διεθνείς προεκτάσεις

Η υπόθεση της Μαντλίν παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια των τελευταίων δεκαετιών, με τριπλή διερεύνηση από τις αρχές της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πορτογαλίας. Η έρευνα «Operation Grange», που ξεκίνησε το 2011, έχει κοστίσει μέχρι στιγμής πάνω από 13 εκατομμύρια λίρες στους Βρετανούς φορολογούμενους.

Οι αποκαλύψεις του Φερβίλγκεν, εάν επαληθευτούν, ενδέχεται να ρίξουν φως σε μια σκοτεινή και καλά οργανωμένη πτυχή της υπόθεσης, επαναφέροντας το ερώτημα: Ήταν η εξαφάνιση της Μαντλίν μια τυχαία τραγωδία ή μέρος ενός οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου;