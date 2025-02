Η 23χρονη Πολωνή Τζούλια Γουέντελ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ, στη Βρετανία, ως ύποπτη για καταδίωξη και παρενόχληση των γονέων της εξαφανισμένης Μαντλίν ΜακΚαν.

Η Γουέντελ είχε φτάσει στο Μπρίστολ από το Βρότσλαβ της Πολωνίας για να συναντήσει μια φίλη της που ζει στο Κάρντιφ. Λίγα λεπτά μετά την αποβίβαση, την Τετάρτη το βράδυ, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς μπροστά σε έκπληκτους επιβάτες. Η αστυνομία συνέλαβε και τη φίλη της, ηλικίας περίπου 60 ετών.

Εκπρόσωπος της Γουέντελ επιβεβαίωσε την είδηση της σύλληψης: «Προσπαθώ να μάθω τι συνέβη, αλλά φαίνεται ότι η Τζούλια συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο σήμερα το βράδυ. Η αστυνομία φέρεται να την συνέλαβε με την κατηγορία ότι παρακολουθεί και παρενοχλεί τους ΜακΚαν».

Η 23χρονη προσπαθεί να πείσει εδώ και δύο χρόνια ότι είναι η μικρή Μαντλίν που εξαφανίστηκε το 2007 στην Πορτογαλία όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της όταν ήταν μόλις 3 ετών. Όπως ισχυρίζεται, έκανε πρόσφατα ένα τεστ DNA το οποίο εξετάστηκε από ειδικό στην Αμερική και τη συνέδεσε με τους γονείς της Μαντλίν.

