Ο βασικός ύποπτος για την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν, Κρίστιαν Μπρίκνερ, βρίσκεται πλέον εκτός φυλακών, καθώς αποφυλακίστηκε υπό όρους από τις γερμανικές αρχές. Ο 48χρονος Γερμανός, που εξέτιε ποινή για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στην Praia da Luz της Πορτογαλίας το 2005, αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως για κανένα έγκλημα που να σχετίζεται με την εξαφάνιση της Μαντλίν, οι γερμανικές αρχές επιμένουν ότι αποτελεί τον κύριο ύποπτο, επικαλούμενες στοιχεία όπως δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, που φέρεται να τον τοποθετούν στην περιοχή τη νύχτα της εξαφάνισης, το 2007.

Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων έχει εμποδίσει την επίσημη απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Η αποφυλάκιση του Μπρίκνερ με ηλεκτρονική επιτήρηση προκαλεί νέα ερωτήματα για την πρόοδο της υπόθεσης και επαναφέρει στο προσκήνιο τη μακροχρόνια αδυναμία επίλυσης μιας από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις εξαφάνισης στον κόσμο.

Η υπόθεση της μικρής Μαντλίν συνεχίζει να παραμένει ανοικτή — και το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τύχη της δεν λέει να σβήσει.