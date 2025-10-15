Μια εξέταση DNA σε μια Πολωνή γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η χαμένη από το 2007 μικρή Μαντλίν ΜακΚάν, «αποδεικνύει κατηγορηματικά» ότι δεν πρόκειται για το παιδί, δήλωσε ενώπιον δικαστηρίου ο επιθεωρητής Mark Cranwell, επικεφαλής της έρευνας για την εξαφάνιση.

Ο Cranwell εξήγησε πως το δείγμα DNA λήφθηκε από τη Τζούλια Βαντελτ, 24 ετών, όταν συνελήφθη τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και συγκρίθηκε με το DNA της Μαντλίν ΜακΚάν. «Πραγματοποιήθηκε σύγκριση και αποδείχθηκε οριστικά ότι η Julia Wandelt δεν είναι η Madeleine McCann», τόνισε.

Η Wandelt δικάζεται με την κατηγορία ότι παρενοχλούσε επί σχεδόν τρία χρόνια τους γονείς της Μαντλίν, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚάν, αποστέλλοντας συνεχώς τηλεφωνήματα, γράμματα και μηνύματα, ισχυριζόμενη πως είναι η χαμένη κόρη τους. Επιπλέον, φέρεται να επισκέφθηκε ακόμη και το σπίτι της οικογένειας στο Rothley, Leicestershire, ζητώντας επανειλημμένα τεστ DNA.

Ο επιθεωρητής Cranwell περιέγραψε στο δικαστήριο πως η συμπεριφορά της Βαντελτ θεωρήθηκε σταδιακά ως «όριο παρενόχλησης». Η απόφαση να ληφθεί το δείγμα DNA, παρότι αντίθετη με την πολιτική και τη διαδικασία της έρευνας, κρίθηκε απαραίτητη ώστε να αποδειχθεί ή να διαψευστεί η ταυτότητά της.

«Με βαραίνει πολύ αυτή η απόφαση, γιατί ήταν αντίθετη με την πολιτική και τη διαδικασία», είπε ο Cranwell. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του πως η Βάντελτ ενδέχεται να αρνιόταν τα αποτελέσματα ή να ισχυριζόταν πως το δείγμα είχε παραποιηθεί.

Ο επιθεωρητής μίλησε για τον κίνδυνο που υπήρχε, αν γινόταν γνωστό ότι η αστυνομία έλαβε και σύγκρινε DNA, ότι πολλοί άνθρωποι θα εμφανίζονταν ισχυριζόμενοι πως είναι η Μαντλίν, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη σύγχυση και επιπλέον ψυχολογική πίεση στην οικογένεια McCann.

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε πως πίστευε πως αυτή η ενέργεια ήταν η σωστή, καθώς ήθελε να σταματήσει την εκστρατεία παρενόχλησης και να προστατεύσει την οικογένεια.

Κατά την κατάθεσή του, ο Cranwell ανέφερε πως το δείγμα DNA λήφθηκε κατά τη σύλληψη της Wandelt και ενός ακόμη ατόμου, της Karen Spragg, 61 ετών, η οποία κατηγορείται ότι «υιοθέτησε και ανέπτυξε» τους ψευδείς ισχυρισμούς της Wandelt.

Αφού ολοκληρώθηκε η σύγκριση, ο Cranwell και ένας συνάδελφός του επισκέφθηκαν τη Wandelt στη φυλακή του Peterborough στις 1 Απριλίου για να της ανακοινώσουν τα αποτελέσματα. «Της είπαμε ότι το DNA της δεν ταιριάζει με αυτό της Madeleine McCann και ότι δεν είναι η Μαντλίν», περιέγραψε.

Η αντίδραση της Βάντελτ ήταν «ανακούφιση», σύμφωνα με τον Cranwell. Ερωτώμενος σχετικά με ένα άλλο τεστ που η Wandelt είχε επικαλεστεί στο παρελθόν, ο επιθεωρητής τόνισε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει τη δουλειά που είχαν κάνει άλλοι.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι συνολικά 12 άτομα έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα ισχυριζόμενα πως είναι η Madeleine McCann ενώ η έρευνα, γνωστή ως Επιχείρηση Grange, έχει μειώσει σημαντικά το προσωπικό της.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της βρετανικής αστυνομίας με τις πορτογαλικές αρχές και πιο πρόσφατα με τις γερμανικές, στο πλαίσιο της έρευνας για τον κύριο ύποπτο Christian Brueckner, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση του παιδιού το 2007.

Ο Cranwell περιέγραψε λεπτομερώς τη διαδικασία αξιολόγησης ατόμων που ισχυρίζονται ότι είναι η Μαντλίν, η οποία περιλαμβάνει και την εξέταση χαρακτηριστικών όπως η χρωστική ουσία στα μάτια, χαρακτηριστικό που είναι δύσκολο να παραποιηθεί ή να αλλάξει με τον χρόνο.

Όσοι στέλνουν φωτογραφίες και στοιχεία αξιολογούνται προσεκτικά πριν αποφασιστεί αν αξίζει να συνεχιστεί η έρευνα. «Ήταν σαν μια διαδικασία διαλογής», είπε ο Cranwell, «ήταν σωστό να πάρω αυτές τις αποφάσεις».

Παρότι μέχρι σήμερα η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ δείγμα DNA από άτομο που ισχυριζόταν ότι είναι η Madeleine, επιβεβαίωσε πως τον τελευταίο καιρό μια γυναίκα είχε στείλει δείγμα για σύγκριση, με σκοπό να ηρεμήσει την ίδια.

Ο επιθεωρητής τόνισε την ευθύνη που είχε απέναντι στην οικογένεια ΜακΚάν και την έρευνα να χειριστεί με προσοχή τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μην προκαλείται περαιτέρω συναισθηματική ζημιά.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης φωνητικά μηνύματα που άφησε η Βανντελτ προς τους ΜακΚάν, στα οποία επέμενε πως η Μαντλίν δεν είναι νεκρή, ισχυριζόμενη πως έχει γενετική ταύτιση 69,23% με δείγματα από τον τόπο της εξαφάνισης στην Πορτογαλία.

«Είσαι η μητέρα μου, είναι επιστημονικό γεγονός, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί», ανέφερε σε μήνυμά της προς την Κέιτ ΜάκΚάν, προσθέτοντας ότι δεν είναι απατεώνισσα και θυμάται την ημέρα της εξαφάνισης της Μαντλίν.

Με πληροφορίες από Daily Mail